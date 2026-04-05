Знову вибухи лунають у Харкові: у Вербну неділю росіяни атакують місто

Вибух знову пролунав 5 квітня у Харкові.

Доповнено о 17:23. 89-річній жінці у Шевченківському районі теж знадобилася медична допомога – вона отримала гостру реакцію на стрес, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 17:11.Влучання у Слобідському районі по відкритій території – через це сталася пожежа, горить трава та чагарник, навів уточнену інформацію Ситуаційного центру Ігор Терехов

Без постраждалих та руйнувань.

Доповнено о 16:50. Російський БпЛА ударив по Слобідському району, повідомив Ігор Терехов.

Доповнено о 16:44. Влучання БпЛА сталося в землю поруч із багатоквартирним житловим будинком, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Постраждала 61-річна жінка. У неї діагностували гостру реакцію на стрес.Щонайменше шість багатоквартирних будинків постраждали внаслідок прильоту, уточнив Ігор Терехов. У будівлях вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, перебито газогін та виведена з ладу каналізація.

На місці працюють усі служби, постраждалим надається допомога.

Доповнено о 16:34. У Шевченківському районі через прильот пошкоджені та вибиті вікна в прилеглих багатоповерхівках, повідомив Ігор Терехов. Обстеження території триває.

Доповнено о 16:29. Внаслідок прильоту є постраждалі – їхня кількість та стан уточнюють, повідомив Ігор Терехов.

Доповнено о 16:21. О 16:18 реактивний «шахед» влучив у Шевченківському районі міста, повідомив Ігор Терехов.

Наслідки уточнюють.

Доповнено о 11:57. У Харкові знову лунають вибухи. Перед тим монітори повідомляли про загрозу Шишковці від реактивного бпЛА.

“Ворог завдав удару бойовим дроном по Київському району міста. У повітрі ще є ворожі БПЛА – будьте обережні!” – повідомив Ігор Терехов.

08:15

Вибух мешканці міста почули вже після оголошення повітряної тривоги, о 8:11

Перед цим телеграм-канали моніторів повідомляли про двох реактивних російських БпЛА, що рухалися на Харків.

Попередньо, за інформацією моніторів, один із ворожих реактивних безпілотників атакував район П’ятихатки. Другий реактивний дрон збили українські військові, повідомляють монітори.

“Зафіксовано удар ворожим дроном по Київському району міста. Деталі з’ясовуємо”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.