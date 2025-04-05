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В Харькове и области объявили траур по погибшим в Харькове и Кривом Роге

Общество 19:26   05.04.2025
Елена Нагорная
В Харькове и области объявили траур по погибшим в Харькове и Кривом Роге

В Харьковской области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов, траур продлится три дня.

«3 апреля в Харькове российские дроны убили пять человек. Среди них 12-летняя девочка, которая вместе со своими родителями уже никогда не увидит свет. 4 апреля в результате вражеского ракетного удара в Кривом Роге погибли 18 человек, среди них девять детей», — напомнил Синегубов.

В Харькове, как сообщил мэр Игорь Терехов, днем траура объявлено 6 апреля.

«На фоне последних страшных трагедий завтра в Харькове будет объявлен день траура — в память о погибших детях и взрослых в нашем городе и в Кривом Роге. Горе не знает границ и может коснуться каждого, особенно когда рядом — враг, который презирает человеческую жизнь», — написал Терехов.

Напомним, российские БпЛА массировано атаковали Харьков около вечером 3 апреля, шесть «прилетов» пришлось по Новобаварскому району, еще один удар был по админзданию в ХолодногорскомПогибли 12-летняя девочка, ее отец и мать, а также 45-летний мужчина – их сосед. Также в больнице умер 88-летний мужчина.

Напомним также, 4 апреля в результате обстрела Кривого Рога погибли девять детей — две девочки в возрасте 7 и 15 лет и семь мальчиков в возрасте 3, 7, 9, 14, 15 и 16 лет, травмированы 11 детей — шесть девочек в возрасте 8 месяцев, 2, 3, 7, 14, 15 лет и пять мальчиков в возрасте 3 месяца, 4, 8 и 11 лет. Ранее в Кривом Роге 7, 8 и 9 апреля объявили днями траура.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 19:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов, траур продлится три дня.".