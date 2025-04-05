В Харькове и области объявили траур по погибшим в Харькове и Кривом Роге
В Харьковской области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов, траур продлится три дня.
«3 апреля в Харькове российские дроны убили пять человек. Среди них 12-летняя девочка, которая вместе со своими родителями уже никогда не увидит свет. 4 апреля в результате вражеского ракетного удара в Кривом Роге погибли 18 человек, среди них девять детей», — напомнил Синегубов.
В Харькове, как сообщил мэр Игорь Терехов, днем траура объявлено 6 апреля.
«На фоне последних страшных трагедий завтра в Харькове будет объявлен день траура — в память о погибших детях и взрослых в нашем городе и в Кривом Роге. Горе не знает границ и может коснуться каждого, особенно когда рядом — враг, который презирает человеческую жизнь», — написал Терехов.
Напомним, российские БпЛА массировано атаковали Харьков около вечером 3 апреля, шесть «прилетов» пришлось по Новобаварскому району, еще один удар был по админзданию в Холодногорском. Погибли 12-летняя девочка, ее отец и мать, а также 45-летний мужчина – их сосед. Также в больнице умер 88-летний мужчина.
Напомним также, 4 апреля в результате обстрела Кривого Рога погибли девять детей — две девочки в возрасте 7 и 15 лет и семь мальчиков в возрасте 3, 7, 9, 14, 15 и 16 лет, травмированы 11 детей — шесть девочек в возрасте 8 месяцев, 2, 3, 7, 14, 15 лет и пять мальчиков в возрасте 3 месяца, 4, 8 и 11 лет. Ранее в Кривом Роге 7, 8 и 9 апреля объявили днями траура.
Читайте также: «Справедливость наступит»: на трагедию в Кривом Роге отреагировал Терехов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, кривой рог, новости Харькова, Олег Синегубов, траур;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове и области объявили траур по погибшим в Харькове и Кривом Роге»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 19:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов, траур продлится три дня.".