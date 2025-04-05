«Справедливость наступит»: на трагедию в Кривом Роге отреагировал Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов, выражая соболезнования в связи с трагедией в Кривом Роге 4 апреля, отметил, что справедливость обязательно наступит и все виновные за убийства детей понесут наказание.
В своем Telegram-канале городской голова написал:
«Харьков. Ночь на 4 апреля. Российский беспилотник. Пять человек погибли. Среди них — мама, папа и 12-летняя дочь.
Кривой Рог. Вчера вечером. Вражеская ракета попала в жилой квартал, вблизи детской площадки. 18 погибших. Девять — дети. Их жизнь только начиналась…
Это — наша реальность. Это — лицо российской войны: черное и неумолимо жестокое.
Не простим. И не забудем. Каждый, кто отдает приказы, кто их выполняет, кто закрывает глаза на убийства невинных, понесет ответственность. Справедливость обязательно наступит!
Сегодня все мы в скорби. Но мы — вместе. И именно в единстве — наша сила. Харьков — с Кривым Рогом! Украина — едина!»
Напомним, 4 апреля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате агрессии РФ в Харькове и области погибли 99 детей. 5 апреля в Офисе генпрокурора проинформировали, что 480 детей пострадали за время полномасштабной войны на Харьковщине, вероятно имея в виду и раненых, и погибших.
Также напомним, 4 апреля в результате обстрела Кривого Рога погибли девять детей — две девочки в возрасте 7 и 15 лет и семь мальчиков в возрасте 3, 7, 9, 14, 15 и 16 лет, травмированы 11 детей — шесть девочек в возрасте 8 месяцев, 2, 3, 7, 14, 15 лет и пять мальчиков в возрасте 3 месяца, 4, 8 и 11 лет.
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- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, загиблі, Игорь Терехов, кривой рог, новости Харькова, погибшие;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 13:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов, выражая соболезнования в связи с трагедией в Кривом Роге 4 апреля, отметил, что справедливость обязательно наступит.".