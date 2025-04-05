Live
  • Сб 05.04.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.34
  • EUR 45.85

«Справедливость наступит»: на трагедию в Кривом Роге отреагировал Терехов

Общество 13:16   05.04.2025
Елена Нагорная
«Справедливость наступит»: на трагедию в Кривом Роге отреагировал Терехов Фото: «Свои. Кривой Рог»

Мэр Харькова Игорь Терехов, выражая соболезнования в связи с трагедией в Кривом Роге 4 апреля, отметил, что справедливость обязательно наступит и все виновные за убийства детей понесут наказание.

В своем Telegram-канале городской голова написал:

«Харьков. Ночь на 4 апреля. Российский беспилотник. Пять человек погибли. Среди них — мама, папа и 12-летняя дочь.

Кривой Рог. Вчера вечером. Вражеская ракета попала в жилой квартал, вблизи детской площадки. 18 погибших. Девять — дети. Их жизнь только начиналась…

Это — наша реальность. Это — лицо российской войны: черное и неумолимо жестокое.

Не простим. И не забудем. Каждый, кто отдает приказы, кто их выполняет, кто закрывает глаза на убийства невинных, понесет ответственность. Справедливость обязательно наступит!

Сегодня все мы в скорби. Но мы — вместе. И именно в единстве — наша сила. Харьков — с Кривым Рогом! Украина — едина!»

Напомним, 4 апреля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате агрессии РФ в Харькове и области погибли 99 детей. 5 апреля в Офисе генпрокурора проинформировали, что 480 детей пострадали за время полномасштабной войны на Харьковщине, вероятно имея в виду и раненых, и погибших.

Также напомним, 4 апреля в результате обстрела Кривого Рога погибли девять детей — две девочки в возрасте 7 и 15 лет и семь мальчиков в возрасте 3, 7, 9, 14, 15 и 16 лет, травмированы 11 детей — шесть девочек в возрасте 8 месяцев, 2, 3, 7, 14, 15 лет и пять мальчиков в возрасте 3 месяца, 4, 8 и 11 лет.

Читайте также: Количество пострадавших из-за войны детей на Харьковщине назвали прокуроры

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Погода изменится в Харькове и области: обещают сильные заморозки
Погода изменится в Харькове и области: обещают сильные заморозки
04.04.2025, 13:36
Новости Харькова – главное за 5 апреля: продвижение РФ, обстрелы и пожары
Новости Харькова – главное за 5 апреля: продвижение РФ, обстрелы и пожары
05.04.2025, 11:26
Прогноз погоды в Харькове и области на 5 апреля: дождь, местами с грозой
Прогноз погоды в Харькове и области на 5 апреля: дождь, местами с грозой
04.04.2025, 19:29
Синегубов провел посла США по центру Харькова: зачем приезжала Бринк
Синегубов провел посла США по центру Харькова: зачем приезжала Бринк
05.04.2025, 10:57
ISW подтвердил продвижение россиян через Оскол на Харьковщине
ISW подтвердил продвижение россиян через Оскол на Харьковщине
05.04.2025, 08:01
«Справедливость наступит»: на трагедию в Кривом Роге отреагировал Терехов
«Справедливость наступит»: на трагедию в Кривом Роге отреагировал Терехов
05.04.2025, 13:16

Новости по теме:

12:39
Количество пострадавших из-за войны детей на Харьковщине назвали прокуроры
20:45
99 детей убили в Харькове и области российские ракеты и дроны — Синегубов
14:23
«Чтобы дети оставались в Харькове»: что предлагают школьникам вузы и ПТУ 📹
23:39
Атака БпЛА на Харьков и Золочев: 14-летняя девочка в тяжелом состоянии
15:18
Тимофей, Кира, Аяз и Айша: как на Харьковщине называли детей в 2024-м

Вы читали новость: ««Справедливость наступит»: на трагедию в Кривом Роге отреагировал Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 13:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов, выражая соболезнования в связи с трагедией в Кривом Роге 4 апреля, отметил, что справедливость обязательно наступит.".