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Количество пострадавших из-за войны детей на Харьковщине назвали прокуроры

Происшествия 12:39   05.04.2025
Елена Нагорная
Количество пострадавших из-за войны детей на Харьковщине назвали прокуроры

480 детей пострадали за время полномасштабной войны в Харьковской области, сообщили в Офисе генпрокурора, вероятно имея в виду и раненых, и погибших.

Больше только в Донецкой области — 636. Также в тройке в этой трагической статистике Днепропетровская область с 226 детьми.

По состоянию на утро 5 апреля, по официальной информации ювенальных прокуроров, в Украине жертвами войны стали более 2479 детей (616 детей погибли и более 1863 получили ранения различной степени тяжести).

В течение последних дней:

— 4 апреля в результате обстрела Кривого Рога погибли девять детей — две девочки в возрасте 7 и 15 лет и семь мальчиков в возрасте 3, 7, 9, 14, 15 и 16 лет, травмированы 11 детей — шесть девочек в возрасте 8 месяцев, 2, 3, 7, 14, 15 лет и пять мальчиков в возрасте 3 месяца, 4, 8 и 11 лет.

— 3 апреля в результате обстрела Харькова погибла 12-летняя девочка и пострадали две девочки в возрасте 12 и 17 лет.

— 2 апреля в результате обстрела Кривого Рога пострадали 8-летний мальчик и 6-летняя девочка.

— 2 апреля в результате обстрела Харькова был травмирован 10-летний мальчик.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 12:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "480 детей пострадали за время полномасштабной войны в Харьковской области, сообщили в Офисе генпрокурора, вероятно имея в виду и раненых, и погибших.".