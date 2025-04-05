Количество пострадавших из-за войны детей на Харьковщине назвали прокуроры
480 детей пострадали за время полномасштабной войны в Харьковской области, сообщили в Офисе генпрокурора, вероятно имея в виду и раненых, и погибших.
Больше только в Донецкой области — 636. Также в тройке в этой трагической статистике Днепропетровская область с 226 детьми.
По состоянию на утро 5 апреля, по официальной информации ювенальных прокуроров, в Украине жертвами войны стали более 2479 детей (616 детей погибли и более 1863 получили ранения различной степени тяжести).
В течение последних дней:
— 4 апреля в результате обстрела Кривого Рога погибли девять детей — две девочки в возрасте 7 и 15 лет и семь мальчиков в возрасте 3, 7, 9, 14, 15 и 16 лет, травмированы 11 детей — шесть девочек в возрасте 8 месяцев, 2, 3, 7, 14, 15 лет и пять мальчиков в возрасте 3 месяца, 4, 8 и 11 лет.
— 3 апреля в результате обстрела Харькова погибла 12-летняя девочка и пострадали две девочки в возрасте 12 и 17 лет.
— 2 апреля в результате обстрела Кривого Рога пострадали 8-летний мальчик и 6-летняя девочка.
— 2 апреля в результате обстрела Харькова был травмирован 10-летний мальчик.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, діти, дети, загиблі, новости Харькова, погибшие;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 12:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "480 детей пострадали за время полномасштабной войны в Харьковской области, сообщили в Офисе генпрокурора, вероятно имея в виду и раненых, и погибших.".