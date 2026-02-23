Харьков все еще студенческая столица Украины? Мнение Министерства образования
В Харькове работает 21 университет, все учреждения демонстрируют «устойчивость, которой вдохновляется вся Украина и мир», рассказал в эфире нацмарафона заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко после визита в город.
«Они несмотря ни на что думают о развитии, там практическая наука происходит сегодня, возвращаются студенты в аудитории, преподаватели на месте. Это что-то невероятное», – сказал Трофименко.
Он заверил, что за годы ковида и полномасштабного вторжения приобрели чрезвычайный опыт работы в смешанном формате обучения.
«У нас каждый университет имеет платформу дистанционного обучения, свои очень развитые цифровые сервисы. В Харькове, в том числе, сегодня преподаватели технически обеспечивают проведение лекций и для студента в аудитории, и для студента подключенного через Zoom. Совершенно не теряя качество. То есть это специальные камеры, двигающиеся за преподавателем, специальные электронные панели. Плюс это обустройство подземных пространств, обеспечивающих безопасность для всех участников образовательного процесса», — отметил замминистра образования и науки.
Он уточнил, что вузы в Харькове поддерживают, в том числе, за счет ресурсов Всемирного банка.
«Чрезвычайное, уникальное оборудование для исследований. И сегодня университеты Каразина, Бекетова и другие имеют оборудование, которое уникально для Европы в принципе. Там продолжаются исследования под землей. Харьковские университеты достаточно четкие в своей позиции: «Никаких релокаций», — сказал Трофименко.
Он подытожил: вузы в Харькове продолжают поддерживать звание студенческой столицы Украины.
Видео: нацмарафон «Єдині новини»
- Категории: Записано, Харьков; Теги: Министерство образования и науки, новости Харькова, университет;
- • Дата публикации материала: 23 февраля 2026 в 15:25;