Харків все ще студентська столиця України? Думка Міністерства освіти (відео)

Наразі у Харкові працює 21 університет, всі заклади демонструють «стійкість, якою надихається вся Україна і світ», розповів в етері нацмарафону заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко після візиту до міста.

«Вони попри все думають про розвиток, там практична наука відбувається сьогодні, повертаються студенти в аудиторії, викладачі на місці. Це щось неймовірне», – сказав Трофименко.

Він запевнив, що за роки ковіду та повномасштабного вторгнення набули надзвичайний досвід роботи в змішаному форматі навчання.

«У нас кожний університет має платформу дистанційного навчання, свої дуже розвинені цифрові сервіси. У Харкові, в тому числі, сьогодні викладачі технічно забезпечують проведення лекцій і для студента в аудиторії, і для студента під’єднаного через зум. Абсолютно не втрачаючи якість. Тобто це спеціальні камери, які рухаються за викладачем, спеціальні електронні панелі. Плюс це облаштування підземних просторів, які забезпечують безпеку для всіх учасників освітнього процесу», – зазначив заступник міністра освіти і науки.

Він уточнив, що виші в Харкові наразі підтримують, у тому числі, за рахунок ресурсів Світового банку.

«Надзвичайним, унікальним обладнанням для досліджень. І сьогодні університети Каразіна, Бекетова й інші мають обладнання, яке унікальне для Європи в принципі. Там продовжуються дослідження під землею. Харківські університети досить чіткі у своїй позиції: «Ніяких релокацій», – сказав Трофименко.

Він підсумував: виші у Харкові продовжують підтримувати звання студентської столиці України.

Відео: нацмарафон «Єдині новини»