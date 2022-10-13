Сегодня 13 октября: какой праздник и день в истории

По церковному календарю 13 октября – память первого митрополита Киевского Михаила. В мире – Международный день уменьшения опасности бедствий. А также именно в этот день возникли предрассудки о пятнице, 13-м.

Праздники и памятные даты 13 октября

Государственные и памятные даты в Украине в этот день не отмечают.

В мире это – Международный день уменьшения опасности бедствий. Он провозглашен ООН для привлечения внимания к проблематике защиты людей и экономики стран от последствий стихийных бедствий.

13 октября в истории

13 октября 1307 года — в пятницу, 13-го, по приказу французского короля Филиппа IV Красивого был арестован Великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле. Его схватили в Тампле – резиденции ордена в пригороде Парижа. Следом за Моле были арестованы и другие французские тамплиеры. К ним применили жестокие пытки и судили. Орден был ликвидирован и запрещен, его имущество конфисковано. Самого де Моле сожгли на костре 18 марта 1314 года.

По легенде, перед своей казнью Великий магистр предсказал Филиппу смерть менее чем через год, а также вымирание всей его династии. Филипп IV Красивый умер 29 ноября того же года. А его трое сыновей умерли, не оставив наследников мужского пола. Эта история легла в основу популярной серии романов писателя Мориса Дрюона «Проклятые короли». А день ареста Жака де Моле – пятница, 13-е, стал источником предрассудков на многие столетия.

13 октября 1792 года – в Вашингтоне началось строительство Белого дома. Архитектором имения, ставшего резиденцией президентов США, стал Джеймс Гобан. Строительство было завершено за 8 лет – 1 ноября 1800 года. Первым хозяином Белого дома стал второй президент США Джон Адамс. Кстати, свое современное название имение получило не сразу. Сначала его называли «Президентским дворцом» или «Президентским особняком». Первое употребление термина «Белый дом» датируют 1811 годом. А официальным это название стало спустя столетие – в 1901 году по распоряжению Теодора Рузвельта.

13 октября 1884 года – Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана. Такое решение приняла целая Международная меридианная конференция. Она состоялась в Вашингтоне, в ней принял участие 41 делегат от 25 стран мира. Гринвичский меридиан проходит через Гринвичскую обсерваторию в Англии. После решения, утвержденного 13 октября 1884 года, именно от него исчисляют долготы от 0 до 360 в направлении с запада на восток или в обе стороны от 0 до 180 с припиской «восточная долгота» (знак плюс) или «западная долгота» (знак минус).

Церковный праздник 13 октября

13 октября — память святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси. А также – Григория Просветителя, епископа Великой Армении.

Михаил I — легендарный митрополит Киевский (988—992), окрестивший Русь во время правления князя Владимира. Считается первым главой Киевской митрополии Константинопольского патриархата. По разным источникам, Михаил происходил из Сирии, Болгарии или Сербии. Большинство церковных историков склоняются к версии, что Первоиерарх был рукоположен на митрополита костантинопольским патриархом Николаем Хризовергом в X веке, после чего вместе с епископами прибыл в Киев. Исходя из этого, можно утверждать, что Михаил I присутствовал при Крещении Руси, а также благословил князя Владимира на строительство Десятинной церкви и способствовал основанию церкви Архангела Михаила, на месте которой теперь расположен Михайловский Златоверхий собор. По преданиям, земная жизнь Михаила Киевского завершилась в 992 году. Похоронили митрополита в Киеве, а в 996 году его мощи перенесли в новую Десятинную церковь. Его мощи сохранили вплоть до ХХ века. Их последним местом нахождения был Большой Успенский собор Киево-Печерской лавры. 3 октября 1941 г. во время Второй мировой войны собор был взорван, а мощи святителя — утрачены.

Григорий Просветитель был сыном убийцы армянского царя Хосрова І. Отца Григория и всех его родных за это убийство истребили. Выжил только младший сын, которого кормилица, христианка, успела унести на свою родину, в Кесарию Каппадокийскую. Там мальчик был крещен именем Григорий и получил христианское воспитание. В Риме он поступил на службу к сыну убитого армянского царя – Трдату, желая усердной службой загладить вину своего отца. Прибыв в Армению в 287 году в сопровождении римских легионов, Трдат III вернул себе отцовский престол. За исповедование христианства новый царь велел бросить Григория в казематы или колодец Арташата (Артаксата), где он был в заключении около 15 лет. За это время Трдат III впал в безумие. И именно Григорий исцелил его. После этого Трдат III в 301 году сам крестился и провозгласил христианство государственной религией в Армении. В следующем году Григорий был рукоположен на епископа, после чего построил храм в столице царя Трдата III. В 325 г. Григорий передал кафедру сыну, а сам ушел в уединение, где вскоре умер в 326 г. Армянское архиепископство долгое время оставалось в роде Григория.

Народные приметы 13 октября

Снегопад сегодня обещает позднюю зиму.

Иней на окнах – до сухой осени.

Если журавли улетели, то зима будет ранняя и холодная.

Что нельзя делать 13 октября

Нельзя приглашать в гости малознакомых людей или ходить в гости к ним.

Нельзя лениться.

Запрещено принимать подарки от посторонних.