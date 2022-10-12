Сегодня 12 октября: какой праздник и день в истории

По церковному календарю 12 октября – память святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника. В мире это Международный день драйвера, а в США День Колумба.

Праздники и памятные даты 12 октября

Государственные и памятные даты в Украине в этот день не отмечают.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения этот день объявлен Всемирным днем ​​борьбы с артритом.

Также 12 октября – Международный день дайвера. Разработчик акваланга и популярный исследователь глубин океана Жак-Ив Кусто утром 12 октября 1964 года вышел в открытое море на корабле «Торрегранд». Там он торжественно перерезал трос и погрузил в воду водонепроницаемый бронзовый цилиндр с «Декларацией о взятии власти над глубинами моря» внутри.

12 октября в истории

12 октября 1492 года один из известнейших путешественников и открывателей земель Христофор Колумб впервые сошел на берег по другую сторону Атлантического океана. Это была еще не материковая Америка, а только Багамские острова. Однако сам Колумб верил, что добрался до Восточной Азии. Это было его первое путешествие через океан. Напомним, Колумб был убежден, что можно достичь Азии, плывя не на восток, а на западу. Он искал новый путь к богатым пряностями землям Восточной Азии – Китаю, Японии и Индии. Однако в результате своих экспедиций открыл неизвестные до этого земли. В США 12 октября – это День Колумба.

12 октября 1863 года – образован Международный Красный Крест. Международный комитет Красного Креста был основан как частная организация в Женеве (Швейцария). Комитет, состоящий из 25 членов, имеет уникальные полномочия, которые были предоставлены международным сообществом, чтобы защищать жизнь и достоинство жертв международных и внутренних вооруженных конфликтов. В настоящее время в международном гуманитарном движении под эгидой МККК принимают участие около 97 миллионов добровольцев.

Церковный праздник 12 октября

12 октября православная церковь чтит память святого Феофана Милостивого и преподобного Кирияка Отшельника.

Преподобный Кириак Отшельник родился в 448 г. в Коринфе. Отец его был священником, и 18-летнего Кириака его дядя, епископ Коринфа Петр, поставил на чтеца. Но Кириак сам тайком направился в Иерусалим и принял постриг от преподобного Евфимия. Он стал иеродиаконом, впоследствии – священником, экономом, затем – канонархом. При этом сохранял полное смирение и суровую аскезу. А, достигнув 70 лет, Кириак удалился в пустыню, где дожил до 109 лет. Прославился как чудотворец. Упокоился в 557 г.

Феофан Милостивый жил в сирийском городе Газа и оказывал помощь всем нуждающимся. Однажды он потерял свое имение, но не стал роптать на свою жизнь, а поблагодарил Бога за посланные ему испытания. Через некоторое время Феофана одолел недуг. От его тела исходил ужасающий запах. Перед смертью праведника разразилась буря с грозой. Жена Феофана расплакалась, считая, что не сможет похоронить его при таких условиях. Но святой ее успокоил, заверив, что только он покинет этот мир, как все прекратится. Так и случилось, а тело стало чистым от ран и выделяло запах приятного благовония.

Народные приметы 12 октября

На небе звезд много – осень будет сухой, а в следующем году соберешь богатый урожай.

Вечером или поздно ночью появляется туман – в ближайшее время заморозков не будет.

В лесу грибы появились – снег будет поздно.

Гром – к бесснежной зиме, восточный ветер – к холодной.

Что нельзя делать 12 октября

Нельзя сильно веселиться, устраивать застолье.

Нельзя тратить много денег.

Не стоит ссориться и злословить.

Нельзя лениться.

Не стоит злоупотреблять алкоголем и переедать.