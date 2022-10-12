Сьогодні 12 жовтня: яке свято та день в історії

За церковним календарем 12 жовтня – пам’ять святого Феофана Милостивого та преподобного Киріяка самітника. У світі це Міжнародний день драйвера, а в США День Колумба.

Свята та пам’ятні дати 12 жовтня

Державні та пам’ятні дати в Україні цього дня не відзначають.

З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я цей день оголошено Всесвітнім днем ​​боротьби з артритом.

Також 12 жовтня – Міжнародний день дайвера. Розробник акваланга та популярний дослідник глибин океану Жак-Ів Кусто вранці 12 жовтня 1964 вийшов у відкрите море на кораблі “Торрегранд”. Там він урочисто перерізав трос і занурив у воду водонепроникний бронзовий циліндр із “Декларацією про взяття влади над глибинами моря” всередині.

12 жовтня в історії

12 жовтня 1492 року один із найвідоміших мандрівників та відкривачів земель Христофор Колумб вперше зійшов на берег по той бік Атлантичного океану. Це була ще не материкова Америка, а лише Багамські острови. Однак сам Колумб вірив, що дістався Східної Азії. Це була його перша подорож через океан. Нагадаємо, Колумб був переконаний, що можна досягти Азії, пливучи не на схід, а на захід. Він шукав новий шлях до багатих прянощами земель Східної Азії – Китаю, Японії та Індії. Проте внаслідок своїх експедицій відкрив невідомі до цього землі. У США 12 жовтня – це День Колумба.

12 жовтня 1863 року – утворено Міжнародний Червоний Хрест. Міжнародний комітет Червоного Хреста був заснований як приватна організація в Женеві (Швейцарія). Комітет, що складається з 25 членів, має унікальні повноваження, які були надані міжнародним співтовариством, щоб захищати життя та гідність жертв міжнародних та внутрішніх збройних конфліктів. Нині у міжнародному гуманітарному русі під егідою МКЧХ беруть участь близько 97 мільйонів добровольців.

Церковне свято 12 жовтня

12 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого Феофана Милостивого та преподобного Киріяка Самітника.

Преподобний Киріяк Самітник народився 448 р. у Коринфі. Батько його був священиком, і 18-річного Киріяка його дядько, єпископ Коринфа Петро, ​​поставив на читця. Але Киріяк сам потай подався до Єрусалиму і прийняв постриг від преподобного Євфимія. Він став ієродияконом, згодом – священиком, економом, потім – канонархом. При цьому зберігав повну смиренність і сувору аскезу. А, досягнувши 70 років, Киріяк пішов у пустелю, де дожив до 109 років. Уславився як чудотворець. Упокоївся в 557 р.

Феофан Милостивий жив у сирійському місті Газа та надавав допомогу всім нужденним. Одного разу він втратив свій маєток, але не став нарікати на своє життя, а подякував Богові за надіслані йому випробування. Через деякий час Феофана здолала недуга. Від його тіла виходив жахливий запах. Перед смертю праведника розпочалася буря з грозою. Дружина Феофана розплакалася, вважаючи, що не зможе поховати його за таких умов. Але святий її заспокоїв, запевнивши, що як тільки він покине цей світ, так усе припиниться. Так і сталося, а тіло стало чистим від ран і виділяло запах приємних пахощів.

Народні прикмети 12 жовтня

На небі зірок багато – осінь буде сухою, а наступного року збереш багатий урожай.

Увечері чи пізно вночі з’являється туман – найближчим часом не буде заморозків.

У лісі гриби з’явилися – сніг буде пізно.

Грім – до безсніжної зими, східний вітер – до холодної.

Що не можна робити 12 жовтня

Не можна дуже веселитися, влаштовувати гуляння.

Не можна витрачати багато грошей.

Не варто сваритися та лихословити.

Не можна лінуватися.

Не варто зловживати алкоголем та переїдати.