Сьогодні 11 жовтня: яке свято та день в історії

За церковним календарем 11 жовтня – день пам’яті преподобних отців Києво-Печерських. У 2018 році в цей день Вселенський патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві. А у світі це – День дівчаток.

Свята та пам’ятні дати 11 жовтня

Державних та пам’ятних дат в Україні в цей день не відзначають.

ООН 11 жовтня визначила Міжнародним днем боротьби за скасування смертної кари, а також – Міжнародним днем дівчаток.

У світі 11 жовтня – Всесвітній день паліативної та хоспісної допомоги та Всесвітній день боротьби з ожирінням.

11 жовтня в історії

11 жовтня 1887 року — американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах. Але і після понад двохсот років у деяких країнах не вважають за потрібне рахувати голоси в принципі, так і з’являються результати “референдумів» за приєдання до РФ, які весь світ визнає нікчемними.

11 жовтня 1921 року — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ), яку проголосили незалежною від РПЦ. Організаційно оформили УАПЦ на першому Всеукраїнському соборі в Софії Київській. Проте собор був скликаний без дотримання канонічної процедури і без участі православних єпископів. Його ініціатором була Всеукраїнська православна церковна рада — громадська організація. Незважаючи на це, на початку свого існування церква активно розвивалася. Протягом двох місяців було висвячено близько 200 священиків і стільки ж дияконів. Наприкінці 1926 року УАПЦ мала 32 єпископи, близько 3000 священиків і майже 6 млн вірних. У 1927 році вона мала вже кілька тисяч церков по всій Україні. Проте через радянський терор і репресії УАПЦ призупинила своє існування наприкінці 1930-х років. Існувала за кордоном. Повернулася із Незалежністю України. А після отримання Томосу увійшла до складу Православної церкви України.

11 жовтня 2018 року — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві. Результатом цього стало отримання Томосу про автокефалію, яке відбулося 6 січня 2019 року. Таким чином Константинопольський патріархат визнав порушення Російською православною церквою акту 1686 року, який надавав Московському патріархові право хіротонії митрополита Київського. Вселенський патріарх Варфоломій І сказав що “…Київська митрополія ніколи не була канонічно переданою Московському патріархату. Немає жодного офіційного документа, що підтверджує таке підпорядкування чи поступку з боку Константинопольської церкви.”

Церковне свято 11 жовтня

11 жовтня – Собор преподобних Отців Києво-Печерських, які в ближніх печерах спочивають. У цей день вшановують пам’ять, преподобних отців Києво-Печерських, які знайшли свій спочинок у Ближніх (Антонієвих) печерах. До складу Собору входить 73 канонізованих Церквою святих. Окрім перечислених святих, серед преподобних Печерських відомо 30 угодників Божих, від яких збереглися мироточиві глави.

Народні прикмети 11 жовтня

Ранковий іній – до довгої зими.

З берез уже впало листя – зима буде суворою.

Що не можна робити 11 жовтня

Не варто відправляти в дорогу.

Не можна їсти ніякі ягоди.

Не можна вимітати сміття з дому і викидати сміття, інакше щастя своє викинеш.