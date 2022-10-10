Сьогодні 10 жовтня: яке свято та день в історії

За церковним календарем 10 жовтня – день пам’яті мученика Калістрата та його воїнів. В Україні відзначається День працівників стандартизації та метрології. Цього дня в Харківському фізико-технічному інституті розщепили атомне ядро літію.

Свята та пам’ятні дати 10 жовтня

В Україні 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології.

У світі це День безпритульних; День поінформованості про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин.

ООН проголосила 10 жовтня Всесвітнім днем психічного здоров’я. А ЄС – днем ​​боротьби за відміну смертної кари.

10 жовтня в історії

10 жовтня 1932 року в Харківському фізико-технічному інституті (тоді він називався Українським ФТІ) вперше провели ядерну реакцію щодо розщеплення атомного ядра літію.

На той час в інституті у Харкові зібрали надзвичайно “просунуту” команду фізиків. Коли вони почали працювати, більшості було 24 – 26 років, найстаршому – Івану Обреїмову 35. Саме його й призначили директором УФТІ. Окрім “місцевих” фізиків з усього СРСР, сюди приїжджали працювати австрійці, німці, американці, британці та французи. В УФТІ працював майбутній нобелівський лауреат Лев Ландау, а також бували Нільс Бор та Поль Дірак. На початку 1930-х років за УФТІ закріпилася репутація одного із передових наукових центрів світу.

У 1932 році саме тут вперше в СРСР розщепили ядро ​​атома. У світі атом вперше було розщеплено раніше на кілька місяців – в англійській лабораторії. Тоді вчені УФТІ не акцентували увагу на своєму успіху щодо розщеплення ядра атома, але політики зчинили галас і використовували це для зміцнення власного іміджу. Внаслідок цього розщеплений атом навіть став частиною радянського герба Харкова.

Церковне свято 10 жовтня

10 жовтня – пам’ять мученика Калiстрата і воїнів його. Також – апостолів вiд 70-ти: Марка, Аристарха i Зіни.

Святий мученик Калістрат народився в Карфагені, в християнській сім’ї. Дід святого Калістрата Неоскор служив в Палестині під керівництвом прокуратора Юдеї Понтія Пілата, і був свідком смерті та воскресіння Ісуса Христа. Батько святого був християнином і відповідно виховав сина.

Коли Калістрат був у армії, товариші по службі донесли про його віросповідання командиру. Калістрат відмовився принести жертву богам, за що був підданий тортурам і кинутий у море. Святого врятували дельфіни, після чого 49 солдатів прийняли християнську віру. Разом із Калістратом їх кинули у в’язницю й піддали тортурам. Але від віри ніхто з них не відмовився. Тоді їм зв’язали руки й ноги та кинули в ставок. Але зв’язки, що їх пов’язували, розпалися. А ідол, що стояв неподалік, впав і розбився. Бачачи все, що відбувалося, 135 інших воїнів також увірували в Христа. Тоді воєначальник, боячись обурення у війську, не став судити цих нових віруючих, а от святого Калістрата з дружиною знову ув’язнив у темницю. Вночі за наказом воєначальника мучеників порубали мечами на частини. Святі останки їх поховали 135 воїнів, а згодом на місці їхнього страждання, як і передбачав святий мученик Калістрат, була споруджена церква.

Апостоли від сімдесяти Марк, Аристарх і Зіна були вірними учнями Христа і помічниками 12-ти апостолів. Святий апостол від сімдесяти Марк досяг великих заслуг перед Богом, так що від самої його тіні хворі отримували зцілення. Він проповідував Слово Боже разом з апостолами Павлом та Варнавою і був поставлений ними єпископом у фінікійському місті Біблі. Апостол Аристарх був супутником апостола Павла, який згодом поставив його єпископом у Сирійському місті Апамеї. Святий апостол Зіна, учень і співробітник первоверховного Павла, був прозваний “законником”, бо був ученим мужем і відав юридичними справами в церковних судах. Пізніше апостол Зіна став єпископом в Діосполі в Палестині.

Народні прикмети 10 жовтня

Якщо немає дощу, зима буде пізня.

Гроза віщує теплу, коротку та безсніжну зиму.

Якщо у цей день випав іній, то за сорок днів земля повністю покриється сніжним покровом.

Що не можна робити 10 жовтня

Не можна ходити в ліс, бо можна заблукати.

Не рекомендується довго валятися в ліжку, скаржитися на життя та бути в поганому настрої.

Не можна робити прибирання у будинку.