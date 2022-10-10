Сегодня 10 октября: какой праздник и день в истории
По церковному календарю 10 октября – день памяти мученика Калистрата и его воинов. В Украине отмечается День работников стандартизации и метрологии. В этот день в Харьковском физико-техническом институте расщепили атомное ядро лития.
Праздники и памятные даты 10 октября
В Украине 10 октября – День работников стандартизации и метрологии.
В мире это День бездомных; День осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных.
ООН провозгласила 10 октября Всемирным днем психического здоровья. А ЕС – днем борьбы за отмену смертной казни.
10 октября в истории
10 октября 1932 года в Харьковском физико-техническом институте (тогда он назывался Украинский ФТИ) впервые провели ядерную реакцию по расщеплению атомного ядра лития.
В то время в институте в Харькове собрали чрезвычайно «продвинутую» команду физиков. Когда они начали работать, большинству было 24 — 26 лет, самому старшему – Ивану Обреимову 35. Именно его и назначили директором УФТИ. Кроме «местных» физиков со всего СССР, сюда приезжали работать австрийцы, немцы, американцы, британцы и французы. В УФТИ работал будущий нобелевский лауреат Лев Ландау, а также бывали Нильс Бор и Поль Дирак. В начале 30-х годов за УФТИ закрепилась репутация одного из передовых научных центров мира.
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В 1932 году именно здесь впервые в СССР расщепили ядро атома. В мире атом впервые был расщеплен раньше на несколько месяцев — в английской лаборатории. Тогда ученые УФТИ не акцентировали внимание на своем успехе по расщеплению ядра атома, но политики подняли шум и использовали это для укрепления собственного имиджа. В результате расщепленный атом даже стал частью советского герба Харькова.
Церковный праздник 10 октября
10 октября – память мученика Калистрата и воинов его. Также – апостолов от 70-ти: Марка, Аристарха и Зины.
Святой мученик Калистрат родился в Карфагене, в христианской семье. Дед святого Калистрата Неоскор служил в Палестине под руководством прокуратора Иудеи Понтия Пилата и был свидетелем смерти и воскресения Иисуса Христа. Отец святого был христианином и воспитал сына соответственно. Когда Калистрат был в армии, сослуживцы донесли о его вероисповедании командиру. Калистрат отказался принести жертву богам, за что был подвергнут пыткам и брошен в море. Святого спасли дельфины, после чего 49 солдат приняли христианскую веру.
Вместе с Калистратом их бросили в тюрьму и подвергли пыткам. Но от веры никто из них не отказался. Тогда им связали руки и ноги и бросили в пруд. Но завязки на руках и ногах сами распались. А стоявший неподалеку идол упал и разбился. Видя все происходящее, 135 других воинов также уверовали в Христа. Тогда военачальник, боясь возмущения в армии, не стал судить этих новых верующих, а вот святого Калистрата с дружиной снова заключил в тюрьму. Ночью по приказу военачальника мучеников изрубили мечами на части. Святые останки их похоронили 135 воинов, а впоследствии на месте их страдания, как и предполагал святой мученик Калистрат, была построена церковь.
Апостолы от семидесяти Марк, Аристарх и Зина были верными учениками Христа и помощниками 12 апостолов. Святой апостол от семидесяти Марк достиг больших заслуг перед Богом, так что от самой его тени больные получали исцеление. Он проповедовал вместе с апостолами Павлом и Варнавой, и они назначили его епископом в финикийском городе Библии. Апостол Аристарх был спутником апостола Павла, который впоследствии поставил его епископом в Сирийском городе Апамее. Святой апостол Зина, ученик и сотрудник Павла, получил прозвище «законник», потому что был ученым и ведал юридическими делами в церковных судах. Позже апостол Зина стал епископом в Диосполе в Палестине.
Народные приметы 10 октября
Если нет дождя, зима будет поздняя.
Гроза предвещает теплую, короткую и бесснежную зиму.
Если в этот день выпал иней, то за сорок дней земля полностью покроется снежным покровом.
Что нельзя делать 10 октября
Нельзя ходить в лес, потому что можно заблудиться.
Не рекомендуется долго валяться в постели, жаловаться на жизнь и быть в плохом настроении.
Нельзя производить уборку в доме.Категории: Общество, Украина; Теги: история, праздник, церковный праздник; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня 10 октября: какой праздник и день в истории".