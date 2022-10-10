Сегодня 10 октября: какой праздник и день в истории

По церковному календарю 10 октября – день памяти мученика Калистрата и его воинов. В Украине отмечается День работников стандартизации и метрологии. В этот день в Харьковском физико-техническом институте расщепили атомное ядро ​​лития.

Праздники и памятные даты 10 октября

В Украине 10 октября – День работников стандартизации и метрологии.

В мире это День бездомных; День осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных.

ООН провозгласила 10 октября Всемирным днем психического здоровья. А ЕС – днем ​​борьбы за отмену смертной казни.

10 октября в истории

10 октября 1932 года в Харьковском физико-техническом институте (тогда он назывался Украинский ФТИ) впервые провели ядерную реакцию по расщеплению атомного ядра лития.

В то время в институте в Харькове собрали чрезвычайно «продвинутую» команду физиков. Когда они начали работать, большинству было 24 — 26 лет, самому старшему – Ивану Обреимову 35. Именно его и назначили директором УФТИ. Кроме «местных» физиков со всего СССР, сюда приезжали работать австрийцы, немцы, американцы, британцы и французы. В УФТИ работал будущий нобелевский лауреат Лев Ландау, а также бывали Нильс Бор и Поль Дирак. В начале 30-х годов за УФТИ закрепилась репутация одного из передовых научных центров мира.

В 1932 году именно здесь впервые в СССР расщепили ядро ​​атома. В мире атом впервые был расщеплен раньше на несколько месяцев — в английской лаборатории. Тогда ученые УФТИ не акцентировали внимание на своем успехе по расщеплению ядра атома, но политики подняли шум и использовали это для укрепления собственного имиджа. В результате расщепленный атом даже стал частью советского герба Харькова.

Церковный праздник 10 октября

10 октября – память мученика Калистрата и воинов его. Также – апостолов от 70-ти: Марка, Аристарха и Зины.

Святой мученик Калистрат родился в Карфагене, в христианской семье. Дед святого Калистрата Неоскор служил в Палестине под руководством прокуратора Иудеи Понтия Пилата и был свидетелем смерти и воскресения Иисуса Христа. Отец святого был христианином и воспитал сына соответственно. Когда Калистрат был в армии, сослуживцы донесли о его вероисповедании командиру. Калистрат отказался принести жертву богам, за что был подвергнут пыткам и брошен в море. Святого спасли дельфины, после чего 49 солдат приняли христианскую веру.

Вместе с Калистратом их бросили в тюрьму и подвергли пыткам. Но от веры никто из них не отказался. Тогда им связали руки и ноги и бросили в пруд. Но завязки на руках и ногах сами распались. А стоявший неподалеку идол упал и разбился. Видя все происходящее, 135 других воинов также уверовали в Христа. Тогда военачальник, боясь возмущения в армии, не стал судить этих новых верующих, а вот святого Калистрата с дружиной снова заключил в тюрьму. Ночью по приказу военачальника мучеников изрубили мечами на части. Святые останки их похоронили 135 воинов, а впоследствии на месте их страдания, как и предполагал святой мученик Калистрат, была построена церковь.

Апостолы от семидесяти Марк, Аристарх и Зина были верными учениками Христа и помощниками 12 апостолов. Святой апостол от семидесяти Марк достиг больших заслуг перед Богом, так что от самой его тени больные получали исцеление. Он проповедовал вместе с апостолами Павлом и Варнавой, и они назначили его епископом в финикийском городе Библии. Апостол Аристарх был спутником апостола Павла, который впоследствии поставил его епископом в Сирийском городе Апамее. Святой апостол Зина, ученик и сотрудник Павла, получил прозвище «законник», потому что был ученым и ведал юридическими делами в церковных судах. Позже апостол Зина стал епископом в Диосполе в Палестине.

Народные приметы 10 октября

Если нет дождя, зима будет поздняя.

Гроза предвещает теплую, короткую и бесснежную зиму.

Если в этот день выпал иней, то за сорок дней земля полностью покроется снежным покровом.

Что нельзя делать 10 октября

Нельзя ходить в лес, потому что можно заблудиться.

Не рекомендуется долго валяться в постели, жаловаться на жизнь и быть в плохом настроении.

Нельзя производить уборку в доме.