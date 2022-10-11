Сегодня 11 октября: какой праздник и день в истории

По церковному календарю 11 октября – день памяти преподобных отцов Киево-Печерских. В 2018 году в этот день Вселенский патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. А в мире это – День девочек.

Праздники и памятные даты 11 октября

Государственные и памятные даты в Украине в этот день не отмечают.

ООН 11 октября определила Международным днем борьбы за отмену смертной казни, а также – Международным днем девочек.

В мире 11 октября – Всемирный день паллиативной и хосписной помощи и Всемирный день борьбы с ожирением.

11 октября в истории

11 октября 1887 года — американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах. Но и после двухсот лет в некоторых странах не считают нужным считать голоса в принципе. Так и появляются результаты «референдумов» за присоединение к РФ, которые весь мир признает никчемными.

11 октября 1921 года – на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создали Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), которую провозгласили независимой от РПЦ. Организационно оформили УАПЦ на Первом Всеукраинском соборе в Софии Киевской. Однако собор был созван без соблюдения канонической процедуры и без участия православных епископов. Его инициатором был Всеукраинский православный церковный совет – общественная организация. Несмотря на это, в начале своего существования церковь активно развивалась. В течение двух месяцев было рукоположено около 200 священников и столько же дьяконов. В конце 1926 года УАПЦ имела 32 епископа, около 3000 священников и почти 6 млн верующих. В 1927 году она имела уже несколько тысяч церквей по всей Украине. Однако из-за советского террора и репрессий УАПЦ приостановила свое существование в конце 1930-х годов. Существовала за границей. Возродилесь с Независимостью Украины. После получения Томоса вошла в состав Православной церкви Украины.

11 октября 2018 года — Вселенский Патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Результатом этого стало получение Томоса об автокефалии, состоявшееся 6 января 2019 года. Таким образом, Константинопольский патриархат признал нарушение Русской православной церковью акта 1686 года, предоставлявшего Московскому патриарху право хиротонии митрополита Киевского. Вселенский патриарх Варфоломей І сказал что «…Киевская митрополия никогда не была канонически передана Московскому патриархату. Нет никакого официального документа, подтверждающего такое подчинение или уступку со стороны Константинопольской церкви.»

Церковный праздник 11 октября

11 октября – Собор преподобных Отцов Киево-Печерских, которые в ближних пещерах покоятся. В этот день чтят память преподобных отцов Киево-Печерских, которые нашли свой покой в ​​Ближних (Антониевых) пещерах. В состав Собора входит 73 канонизированных церковью святых. Кроме перечисленных святых, среди преподобных Печерских известно 30 угодников Божиих, от которых сохранились мироточивые главы.

Народные приметы 11 октября

Утренний иней – к длинной зиме.

С берез уже упали листья – зима будет суровой.

Что нельзя делать 11 октября

Не стоит отправлять в путь.

Нельзя есть никакие ягоды.

Нельзя выметать мусор из дома и выбрасывать мусор, иначе счастье свое выбросишь.