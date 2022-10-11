Сегодня 11 октября: какой праздник и день в истории
По церковному календарю 11 октября – день памяти преподобных отцов Киево-Печерских. В 2018 году в этот день Вселенский патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. А в мире это – День девочек.
Праздники и памятные даты 11 октября
Государственные и памятные даты в Украине в этот день не отмечают.
ООН 11 октября определила Международным днем борьбы за отмену смертной казни, а также – Международным днем девочек.
В мире 11 октября – Всемирный день паллиативной и хосписной помощи и Всемирный день борьбы с ожирением.
11 октября в истории
11 октября 1887 года — американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах. Но и после двухсот лет в некоторых странах не считают нужным считать голоса в принципе. Так и появляются результаты «референдумов» за присоединение к РФ, которые весь мир признает никчемными.
11 октября 1921 года – на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создали Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), которую провозгласили независимой от РПЦ. Организационно оформили УАПЦ на Первом Всеукраинском соборе в Софии Киевской. Однако собор был созван без соблюдения канонической процедуры и без участия православных епископов. Его инициатором был Всеукраинский православный церковный совет – общественная организация. Несмотря на это, в начале своего существования церковь активно развивалась. В течение двух месяцев было рукоположено около 200 священников и столько же дьяконов. В конце 1926 года УАПЦ имела 32 епископа, около 3000 священников и почти 6 млн верующих. В 1927 году она имела уже несколько тысяч церквей по всей Украине. Однако из-за советского террора и репрессий УАПЦ приостановила свое существование в конце 1930-х годов. Существовала за границей. Возродилесь с Независимостью Украины. После получения Томоса вошла в состав Православной церкви Украины.
Читайте также: Сегодня 10 октября: какой праздник и день в истории
11 октября 2018 года — Вселенский Патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Результатом этого стало получение Томоса об автокефалии, состоявшееся 6 января 2019 года. Таким образом, Константинопольский патриархат признал нарушение Русской православной церковью акта 1686 года, предоставлявшего Московскому патриарху право хиротонии митрополита Киевского. Вселенский патриарх Варфоломей І сказал что «…Киевская митрополия никогда не была канонически передана Московскому патриархату. Нет никакого официального документа, подтверждающего такое подчинение или уступку со стороны Константинопольской церкви.»
Церковный праздник 11 октября
11 октября – Собор преподобных Отцов Киево-Печерских, которые в ближних пещерах покоятся. В этот день чтят память преподобных отцов Киево-Печерских, которые нашли свой покой в Ближних (Антониевых) пещерах. В состав Собора входит 73 канонизированных церковью святых. Кроме перечисленных святых, среди преподобных Печерских известно 30 угодников Божиих, от которых сохранились мироточивые главы.
Народные приметы 11 октября
Утренний иней – к длинной зиме.
С берез уже упали листья – зима будет суровой.
Что нельзя делать 11 октября
Не стоит отправлять в путь.
Нельзя есть никакие ягоды.
Нельзя выметать мусор из дома и выбрасывать мусор, иначе счастье свое выбросишь.Категории: Общество, Украина; Теги: история, праздник, церковный праздник; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Вы читали новость: «Сегодня 11 октября: какой праздник и день в истории»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня 11 октября: какой праздник и день в истории".