Live

Про наслідки обстрілів Чугуївщини та Дергачівщини повідомили у прокуратурі

Події 09:18   30.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про наслідки обстрілів Чугуївщини та Дергачівщини повідомили у прокуратурі

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що близько 22:20 напередодні ворог випустив БпЛА “молния” по житловому сектору в Дергачах. Із гострою реакцією на стрес до медиків звернулася 54-річна жінка. 

Також поранено 63-річного мешканця села Білий Колодязь Чугуївського району. Близько 22:00 населений пункт знаходився під ворожим ударом (тип озброєння встановлюється). Потерпілого госпіталізували до медичного закладу”, – встановили у прокуратурі.

О 14:00 у селі Землянки Чугуївського району зафіксували влучання FPV-дрону по будинку. Там загинув 55-річний місцевий мешканець, який знаходився на дворі.

“30 березня близько 03:40 російський безпілотник вдарив по селу Безруки. Пошкоджено приватний будинок. Двоє мешканців — 50-річна жінка та 29-річний чоловік — отримали гостру реакцію на стрес”, – додали правоохоронці.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Про наслідки обстрілів Чугуївщини та Дергачівщини повідомили у прокуратурі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 09:18;

