Про наслідки обстрілів Чугуївщини та Дергачівщини повідомили у прокуратурі
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що близько 22:20 напередодні ворог випустив БпЛА “молния” по житловому сектору в Дергачах. Із гострою реакцією на стрес до медиків звернулася 54-річна жінка.
“Також поранено 63-річного мешканця села Білий Колодязь Чугуївського району. Близько 22:00 населений пункт знаходився під ворожим ударом (тип озброєння встановлюється). Потерпілого госпіталізували до медичного закладу”, – встановили у прокуратурі.
О 14:00 у селі Землянки Чугуївського району зафіксували влучання FPV-дрону по будинку. Там загинув 55-річний місцевий мешканець, який знаходився на дворі.
“30 березня близько 03:40 російський безпілотник вдарив по селу Безруки. Пошкоджено приватний будинок. Двоє мешканців — 50-річна жінка та 29-річний чоловік — отримали гостру реакцію на стрес”, – додали правоохоронці.
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 09:18;