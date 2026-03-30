Про наслідки обстрілів Чугуївщини та Дергачівщини повідомили у прокуратурі

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що близько 22:20 напередодні ворог випустив БпЛА “молния” по житловому сектору в Дергачах. Із гострою реакцією на стрес до медиків звернулася 54-річна жінка.

“Також поранено 63-річного мешканця села Білий Колодязь Чугуївського району. Близько 22:00 населений пункт знаходився під ворожим ударом (тип озброєння встановлюється). Потерпілого госпіталізували до медичного закладу”, – встановили у прокуратурі.

О 14:00 у селі Землянки Чугуївського району зафіксували влучання FPV-дрону по будинку. Там загинув 55-річний місцевий мешканець, який знаходився на дворі.

“30 березня близько 03:40 російський безпілотник вдарив по селу Безруки. Пошкоджено приватний будинок. Двоє мешканців — 50-річна жінка та 29-річний чоловік — отримали гостру реакцію на стрес”, – додали правоохоронці.