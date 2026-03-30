О последствиях обстрелов Чугуевщины и Дергачевщины сообщили в прокуратуре

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что около 22:20 накануне враг выпустил БпЛА «Молния» по жилому сектору в Дергачах. С острой реакцией на стресс к медикам обратилась 54-летняя женщина.

«Около 22:00 населенный пункт находился под вражеским ударом (тип вооружения устанавливается). Также ранен 63-летний житель села Белый Колодец Чугуевского района. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение», – установили в прокуратуре.

В 14:00 в селе Землянки Чугуевского района зафиксировали попадания FPV-дрона в дом. Там погиб 55-летний местный житель, который находился во дворе.

«30 марта около 03:40 российский беспилотник ударил по селу Безруки. Поврежден частный дом. Двое жителей – 50-летняя женщина и 29-летний мужчина – получили острую реакцию на стресс», – добавили правоохранители.