О последствиях обстрелов Чугуевщины и Дергачевщины сообщили в прокуратуре
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что около 22:20 накануне враг выпустил БпЛА «Молния» по жилому сектору в Дергачах. С острой реакцией на стресс к медикам обратилась 54-летняя женщина.
«Около 22:00 населенный пункт находился под вражеским ударом (тип вооружения устанавливается). Также ранен 63-летний житель села Белый Колодец Чугуевского района. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение», – установили в прокуратуре.
В 14:00 в селе Землянки Чугуевского района зафиксировали попадания FPV-дрона в дом. Там погиб 55-летний местный житель, который находился во дворе.
«30 марта около 03:40 российский беспилотник ударил по селу Безруки. Поврежден частный дом. Двое жителей – 50-летняя женщина и 29-летний мужчина – получили острую реакцию на стресс», – добавили правоохранители.
Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, прокуратура, харьковщина;
Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 09:18;