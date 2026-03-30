О последствиях обстрелов Чугуевщины и Дергачевщины сообщили в прокуратуре

Происшествия 09:18   30.03.2026
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что около 22:20 накануне враг выпустил БпЛА «Молния» по жилому сектору в Дергачах. С острой реакцией на стресс к медикам обратилась 54-летняя женщина. 

«Около 22:00 населенный пункт находился под вражеским ударом (тип вооружения устанавливается). Также ранен 63-летний житель села Белый Колодец Чугуевского района. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение», – установили в прокуратуре.

В 14:00 в селе Землянки Чугуевского района зафиксировали попадания FPV-дрона в дом. Там погиб 55-летний местный житель, который находился во дворе.

«30 марта около 03:40 российский беспилотник ударил по селу Безруки. Поврежден частный дом. Двое жителей – 50-летняя женщина и 29-летний мужчина – получили острую реакцию на стресс», – добавили правоохранители.



Если вам интересна новость: «О последствиях обстрелов Чугуевщины и Дергачевщины сообщили в прокуратуре», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 09:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что около 22:20 накануне враг выпустил БпЛА «Молния» по жилому сектору в Дергачах.".