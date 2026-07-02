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Более 200 домов пострадали в Харькове из-за ударов КАБов (фото)

Происшествия 12:49   02.07.2026
Виктория Яковенко
Более 200 домов пострадали в Харькове из-за ударов КАБов (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове в результате вражеской атаки управляемыми авиабомбами, которая произошла 1 июля, повреждены 214 жилых домов.

Как сообщили в Харьковском горсовете, в зданиях выбито более тысячи окон и около 80 балконных остеклений, а также повреждены 94 кровли.

«Коммунальные службы уже закрыли более 70% контуров, отремонтировали 17 кровель и восстановили семь из девяти оборванных проводов уличного освещения. Работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов продолжаются», – рассказали в мэрии.

удар по Харькову КАБ 1 июля
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову КАБ 1 июля
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову КАБ 1 июля
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову КАБ 1 июля
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову КАБ 1 июля
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, накануне, 1 июля, армия РФ совершила масштабную авиаатаку на Харьков. Взрывы начали раздаваться около 15:40. По данным Харьковской областной прокуратуры, сначала враг сбросил три авиационных боеприпаса, а около 16:00 совершил повторную атаку, использовав еще четыре. Под атакой оказались Киевский, Основянский и Новобаварский районы города. В результате ударов погиб 15-летний парень, еще 30 человек пострадали. Среди них трое детей: годовалая девочка, 16-летний парень и 17-летняя девушка. В результате попаданий повреждены и разрушены частные дома, медицинское учреждение, автомобили.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 12:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате вражеской атаки управляемыми авиабомбами, которая произошла 1 июля, повреждены 214 жилых домов.".