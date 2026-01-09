Мэрия и ХАЦ будут сотрудничать: Терехов подписал документ

Меморандум о сотрудничестве подписал мэр Игорь Терехов с главой правления ГО «Харьковский антикоррупционный центр» Дмитрием Булахом, передают в пресс-службе мэрии.

«Главным предметом договоренностей стала организация широкого общественного обсуждения и прозрачного выбора наилучших проектных решений по восстановлению Харькова. Согласно тексту меморандума, стороны объединяют усилия для рационального использования бюджетных ресурсов и привлечения общества к процессам принятия решений», – объяснили в пресс-службе мэрии.

Мэр отметил, что во время войны любые теневые схемы – недопустимы. Поэтому теперь, после подписания договора, любые земельные и бюджетные вопросы должны решаться через открытые аукционы и под тщательным контролем.

«Это, прежде всего, сигнал всем, кто имеет отношение к расходам бюджета. И этот сигнал касается не только управленцев, но и каждого подчиненного. Я не стесняюсь об этом говорить: мы должны быть прозрачными, открытыми и честными. Я искренне стремлюсь к объективному мониторингу. Убежден, что независимый контроль будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств. То же касается и земельных вопросов. Если участок является инвестиционно привлекательным, он должен идти на аукцион. Пусть инвесторы, предприниматели соревнуются за право аренды или застройки, предлагая городу максимальную цену. Сегодня бюджет Харькова – это ресурс, к которому нужно относиться очень осторожно. Государство перевело на местные бюджеты значительную финансовую нагрузку, и мы вынуждены выполнять роль своеобразного «амортизатора». А эти средства могли бы пойти на поддержку ВСУ или помощь людям. И если где-то будут нарушения, мы открыты для критики и немедленной реакции. Я хочу, чтобы наше взаимодействие было эффективным», – сказал Терехов.

Дмитрий Булах отметил: надеется, что в благодаря подобному сотрудничеству появятся действенные процедуры, которые искоренят коррупцию в городе.

«Надеюсь, совместными усилиями мы сделаем использование городского бюджета действительно эффективным. Это событие может стать началом совершенно иного качества взаимодействия. Главный результат, которого мы ожидаем, – это привлечение общества к принятию решений еще на этапе их подготовки и презентации», – добавил Булах.