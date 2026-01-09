Live

Мэрия и ХАЦ будут сотрудничать: Терехов подписал документ

Общество 10:37   09.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Мэрия и ХАЦ будут сотрудничать: Терехов подписал документ Фото: ХГС

Меморандум о сотрудничестве подписал мэр Игорь Терехов с главой правления ГО «Харьковский антикоррупционный центр» Дмитрием Булахом, передают в пресс-службе мэрии.

«Главным предметом договоренностей стала организация широкого общественного обсуждения и прозрачного выбора наилучших проектных решений по восстановлению Харькова. Согласно тексту меморандума, стороны объединяют усилия для рационального использования бюджетных ресурсов и привлечения общества к процессам принятия решений», – объяснили в пресс-службе мэрии.

Мэр отметил, что во время войны любые теневые схемы – недопустимы. Поэтому теперь, после подписания договора, любые земельные и бюджетные вопросы должны решаться через открытые аукционы и под тщательным контролем.

«Это, прежде всего, сигнал всем, кто имеет отношение к расходам бюджета. И этот сигнал касается не только управленцев, но и каждого подчиненного. Я не стесняюсь об этом говорить: мы должны быть прозрачными, открытыми и честными. Я искренне стремлюсь к объективному мониторингу. Убежден, что независимый контроль будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств. То же касается и земельных вопросов. Если участок является инвестиционно привлекательным, он должен идти на аукцион. Пусть инвесторы, предприниматели соревнуются за право аренды или застройки, предлагая городу максимальную цену. Сегодня бюджет Харькова – это ресурс, к которому нужно относиться очень осторожно. Государство перевело на местные бюджеты значительную финансовую нагрузку, и мы вынуждены выполнять роль своеобразного «амортизатора». А эти средства могли бы пойти на поддержку ВСУ или помощь людям. И если где-то будут нарушения, мы открыты для критики и немедленной реакции. Я хочу, чтобы наше взаимодействие было эффективным», – сказал Терехов.

Дмитрий Булах отметил: надеется, что в благодаря подобному сотрудничеству появятся действенные процедуры, которые искоренят коррупцию в городе.

«Надеюсь, совместными усилиями мы сделаем использование городского бюджета действительно эффективным. Это событие может стать началом совершенно иного качества взаимодействия. Главный результат, которого мы ожидаем, – это привлечение общества к принятию решений еще на этапе их подготовки и презентации», – добавил Булах.

Читайте также: Как усилить ПВО в Харькове – Терехов о взаимодействии с военными

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
09.01.2026, 22:55
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
09.01.2026, 13:05
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
09.01.2026, 22:10
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
09.01.2026, 17:33
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
09.01.2026, 23:00

Новости по теме:

15.12.2025
Меморандум о сотрудничестве с «Каритас-Спес-Харьков» подписал горсовет
05.12.2025
Харьков и юридический университет будут сотрудничать
22.05.2025
Рассчитываю, что Трамп отдохнет от нас, а мы от него — Шрайк
03.07.2024
На Харьковщине проверят строителей фортификаций: назначат 200 экспертиз
20.04.2023
ЮНИСЕФ дает 90 миллионов гривен на очистку водопроводной воды в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мэрия и ХАЦ будут сотрудничать: Терехов подписал документ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 января 2026 в 10:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Меморандум о сотрудничестве подписал мэр Игорь Терехов с главой правления ГО «Харьковский антикоррупционный центр» (ХАЦ) Дмитрием Булахом, передают в пресс-службе мэрии.".