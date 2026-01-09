Live

Мерія та ХАЦ співпрацюватимуть: Терехов підписав документ

Суспільство 10:37   09.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: ХМР

Меморандум про співпрацю підписав мер Ігор Терехов із головою правління ГО «Харківський антикорупційний центр» Дмитром Булахом, передають у пресслужбі мерії.

“Головним предметом домовленостей стала організація широкого громадського обговорення та прозорого вибору найкращих проєктних рішень для відбудови Харкова. Згідно з текстом меморандуму, сторони об’єднують зусилля заради раціонального використання бюджетних ресурсів та залучення громади до процесів ухвалення рішень”, – пояснили у пресслужбі мерії.

Мер зазначив, що під час війни будь-які тіньові схеми – неприпустимі. Тому тепер, після підписання договору, будь-які земельні та бюджетні питання мають вирішуватися через відкриті аукціони та під ретельним контролем.

“Це насамперед сигнал усім, хто має відношення до витрат бюджету. І цей сигнал стосується не лише керівників, а й кожного підлеглого. Я не соромлюся про це говорити: ми маємо бути прозорими, відкритими та чесними. Я щиро прагну об’єктивного моніторингу. Переконаний, що саме незалежний контроль сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів. Те саме стосується і земельних питань. Якщо ділянка є інвестиційно привабливою, вона має йти на аукціон. Нехай інвестори, підприємці змагаються за право оренди чи забудови, пропонуючи місту максимальну ціну. Сьогодні бюджет Харкова – це ресурс, до якого треба ставитися дуже обережно. Держава переклала на місцеві бюджети значне фінансове навантаження, тож ми змушені виконувати роль своєрідного «амортизатора». А ці кошти могли б піти на підтримку ЗСУ чи допомогу людям. І якщо десь будуть порушення, ми відкриті до критики та негайної реакції. Я хочу, щоб наша взаємодія була ефективною”, – сказав Терехов.

Дмитро Булах зазначив: сподівається, що завдяки подібній співпраці з’являться дієві процедури, які викорінять корупцію у місті.

“Сподіваюся, спільними зусиллями ми зробимо використання міського бюджету справді ефективним. Ця подія може стати початком зовсім іншої якості взаємодії. Головний результат, на який ми очікуємо, – це залучення громади до ухвалення рішень ще на етапі їх підготовки та презентації”, – додав Булах.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
