Харків та юридичний університет співпрацюватимуть

Суспільство 20:51   05.12.2025
Оксана Якушко
Меморандум про співпрацю підписали Харків та юридичний університет, передає Харківська міськрада.

Підписання Договору про співпрацю між Харківською міськрадою та Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого відбулося 5 грудня.

Документ передбачає посилене партнерство у сферах освіти, науки, правової експертизи та підготовки майбутніх спеціалістів.
Міський голова Ігор Терехов привітав університетську спільноту з Днем місцевого самоврядування та окремо – представників студентського самоврядування.

«Ваш університет є фундаментом, на якому формується українське право, і я дякую всім поколінням викладачів, які зберегли ці традиції. Для нас важливо, що молодь теж знову тут, у Харкові. Ви навчаєтеся, спілкуєтеся, працюєте. Це означає, що місто живе. І я пишаюся тим, що ми підписуємо угоду, яка дасть новий імпульс нашому партнерству», – зазначив Ігор Терехов.

Після офіційної частини мер поспілкувався зі студентами у неформальній обстановці, відповів на запитання про розвиток міста під час війни, відновлення Харкова, роботу комунальних служб та роль молоді у післявоєнному відбудовному процесі.

Наприкінці заходу Ігор Терехов вручив Подяки міського голови викладачам та студентам університету, які зробили значний внесок у розвиток правничої освіти та підтримку міста під час війни.

Автор: Оксана Якушко
