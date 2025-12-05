Харків та юридичний університет співпрацюватимуть
Меморандум про співпрацю підписали Харків та юридичний університет, передає Харківська міськрада.
Підписання Договору про співпрацю між Харківською міськрадою та Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого відбулося 5 грудня.
Документ передбачає посилене партнерство у сферах освіти, науки, правової експертизи та підготовки майбутніх спеціалістів.
Міський голова Ігор Терехов привітав університетську спільноту з Днем місцевого самоврядування та окремо – представників студентського самоврядування.
«Ваш університет є фундаментом, на якому формується українське право, і я дякую всім поколінням викладачів, які зберегли ці традиції. Для нас важливо, що молодь теж знову тут, у Харкові. Ви навчаєтеся, спілкуєтеся, працюєте. Це означає, що місто живе. І я пишаюся тим, що ми підписуємо угоду, яка дасть новий імпульс нашому партнерству», – зазначив Ігор Терехов.
Після офіційної частини мер поспілкувався зі студентами у неформальній обстановці, відповів на запитання про розвиток міста під час війни, відновлення Харкова, роботу комунальних служб та роль молоді у післявоєнному відбудовному процесі.
Наприкінці заходу Ігор Терехов вручив Подяки міського голови викладачам та студентам університету, які зробили значний внесок у розвиток правничої освіти та підтримку міста під час війни.
