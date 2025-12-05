Харьков и юридический университет будут сотрудничать
Меморандум о сотрудничестве подписали Харьков и юридический университет, передает Харьковский горсовет.
Подписание Договора о сотрудничестве между Харьковским горсоветом и Национальным юридическим университетом имени Ярослава Мудрого состоялось 5 декабря.
Документ предусматривает усиленное партнерство в сферах образования, науки, правовой экспертизы и подготовки будущих специалистов.
Мэр Игорь Терехов поздравил университетское сообщество с Днем местного самоуправления и отдельно – представителей студенческого самоуправления, которое, по словам мэра, является важной составляющей зрелой демократической культуры и ответственности молодежи за будущее страны.
«Ваш вуз является фундаментом, на котором формируется украинское право, и я благодарю все поколения преподавателей, которые сохранили эти традиции. Для нас важно, что молодежь тоже снова здесь, в Харькове. Вы учитесь, общаетесь, работаете. Это значит, что город живет. И я горжусь тем, что мы подписываем соглашение, которое даст новый импульс нашему партнерству», — отметил Игорь Терехов.
После официальной части мэр пообщался со студентами в неформальной обстановке, ответил на вопросы о развитии города во время войны, восстановлении Харькова, работе коммунальных служб и роли молодежи в послевоенном восстановительном процессе.
В конце мероприятия Игорь Терехов вручил Благодарности городского головы преподавателям и студентам университета, которые внесли значительный вклад в развитие юридического образования и поддержку города во время войны.
