Щоб у харків’ян був шанс: про що антикорупціонери домовилися з мерією (відео)

Головна мета меморандуму, який 8 січня підписали ГО «Харківський антикорупційний центр» та Харківська міськрада — залучати громадськість до обговорень забудови міського простору та нових архітектурних рішень, розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» співзасновник ХАЦ Євген Лісічкін.

“Різні інсинуації в соцмережах… Як найпростіше сприйняти інформацію? Бачиш меморандум, значить або поглинання, або продаж, або домовленість. Ні. Насправді це стосується виключно забудови міського простору, центральних локацій, архітектурних рішень. Парків, скверів. Умовно Лопанської набережної, скверу біля Вічного вогню”, – пояснив Лісічкін.

За його словами, меморандум покликаний зламати практику, якій не менше десятиліття, коли у місті проводять реконструкцію або реалізують інфраструктурний проєкт без жодних обговорень, а громаді показують уже кінцевий результат.

“Навіть тендери й закупівлі вже постфактум проводились після робіт щодо Лопанської набережної. Щоб такого не було і щоб у громади був хоча б шанс на обговорення того, яка локація, яке можливе проведення конкурсів на забудову, якесь архітектурне рішення нове, інше, не те, яке звикла приймати міська рада. От саме на це і направлений меморандум”, – зазначив активіст.

Він уточнив, що громадські обговорення, найімовірніше, організовуватиме ХАЦ. Лісічкін висловив упевненість, що організація має для цього всі необхідні ресурси.

“Міська рада згідно з цим меморандумом бере на себе відповідальність передавати ХАЦ проєкти і документацію потенційних реконструкцій міського простору: вулиць, скверів, парків, які заплановані. А Харківський антикорупційний центр своєю чергою допомагатиме міськраді у комунікації, організації обговорень із громадськістю стосовно потенційних запланованих забудов, реконструкцій міського простору: скверів, вулиць, парків”, – роз’яснив детальніше положення меморандуму антикорупціонер.

Поки що, додав він, мерія проєктів громадській організації не передавала.

Повне інтерв’ю:

<br />

У пресслужбі міськради раніше коментували, що меморандум із ХАЦ може стати основою для проведення відкритих архітектурних, містобудівних (і не лише) конкурсів. Сторони об’єднують зусилля задля раціонального використання бюджетних ресурсів та залучення громадськості до процесів прийняття рішень.