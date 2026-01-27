Чтобы у харьковчан был шанс: о чем антикоррупционеры договорились с мэрией 📹

Главная цель меморандума, который 8 января подписали ОО «Харьковский антикоррупционный центр» и Харьковский горсовет, — привлекать общественность к обсуждению застройки городского пространства и новых архитектурных решений, рассказал в интервью МГ «Объектив» соучредитель ХАЦ Евгений Лисичкин.

«Различные инсинуации в соцсетях… Как проще всего воспринять информацию? Видишь меморандум, значит либо поглощение, либо продажа, либо договоренность. Нет. На самом деле это касается исключительно застройки городского пространства, центральных локаций, архитектурных решений. Парков, скверов. Условно Лопанской набережной, сквера у Вечного огня», — пояснил Лисичкин.

По его словам, меморандум призван сломать практику, которой не менее десятилетия, когда в городе проводят реконструкцию или реализуют инфраструктурный проект без каких-либо обсуждений, а громаде показывают уже конечный результат.

«Даже тендеры и закупки уже постфактум проводились после работ по Лопанской набережной. Чтобы такого не было и чтобы у громады был хотя бы шанс на обсуждение того, какая локация, какие возможны конкурсы на застройку, какое-то архитектурное решение новое, другое, не то, которое привык принимать городской совет. Вот именно на это и направлен меморандум», — отметил активист.

Он уточнил, что общественные обсуждения, скорее всего, будет организовывать ХАЦ. Лисичкин выразил уверенность, что организация имеет для этого все необходимые ресурсы.

«Городской совет в соответствии с этим меморандумом берет на себя ответственность передавать ХАЦ проекты и документацию потенциальных реконструкций городского пространства: улиц, скверов, парков, которые запланированы. А Харьковский антикоррупционный центр, в свою очередь, будет помогать горсовету в коммуникации, организации обсуждений с общественностью относительно потенциальных запланированных застроек, реконструкций городского пространства: скверов, улиц, парков», — разъяснил подробнее положения меморандума антикоррупционер.

Пока что, добавил он, мэрия проектов общественной организации не передавала.

Полное интервью:

<br />

В пресс-службе горсовета ранее комментировали, что меморандум с ХАЦ может стать основой для проведения открытых архитектурных, градостроительных (и не только) конкурсов. Стороны объединяют усилия ради рационального использования бюджетных ресурсов и привлечения общественности к процессам принятия решений.