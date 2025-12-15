Live

Меморандум о сотрудничестве с «Каритас-Спес-Харьков» подписал горсовет

Общество 18:19   15.12.2025
Оксана Якушко
Мэр Харькова Игорь Терехов подписал Меморандум о сотрудничестве между Харьковским горсоветом и «Религиозной миссией «Каритас-Спес-Харьков» Харьковско-Запорожской диецезии Римско-Католической Церкви.

Сотрудничество будет иметь широкий спектр направлений: от гуманитарной, финансовой, психологической и правовой помощи до экстренной денежной поддержки, мелкого ремонта жилья, ухода на дому, работы с детьми, кризисного консультирования.

Игорь Терехов подчеркнул, что Харьков сегодня остается одним из наиболее пострадавших городов Украины и именно поэтому нуждается в максимальной консолидации усилий с надежными гуманитарными партнерами.

«Во время войны было разрушено очень много. У нас более 12,5 тыс. поврежденных зданий, из них около 9,5 тыс. – жилые дома. Я благодарю вас за всё, что вы делаете для нашего города. И уверен, что вместе мы сможем сделать еще больше», — отметил мэр.

Директор «Каритас-Спес-Харьков» Войцех Стасевич подчеркнул, что сотрудничество с Харьковом продолжается еще с первых дней полномасштабной войны.

«Мы постоянно работаем с Харьковом, помогаем людям, больницам, социальным учреждениям. Значительную часть поддержки обеспечивают наши партнеры из Польши, и эта помощь продолжается», — сказал Войцех Стасевич.

За это время миссия оказала гуманитарную помощь тысячам жителей города и прифронтовых громад: обеспечивала продуктовыми наборами, одеждой и средствами гигиены, поддерживала малообеспеченные семьи, пожилых людей, лиц с инвалидностью.

Отдельное направление работы – помощь ВПЛ, в частности предоставление им временного убежища, обеспечение социального сопровождения, проведение консультаций по документальным вопросам, реализация образовательных и адаптационных программ.

Автор: Оксана Якушко
