Меморандум про співпрацю з «Карітас-Спес-Харків» підписала міськрада
Мер Харкова Ігор Терехов підписав Меморандум про співпрацю між Харківською міськрадою та «Релігійною місією «Карітас-Спес-Харків» Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-Католицької Церкви.
Співпраця охоплюватиме широкий спектр напрямів – від гуманітарної, фінансової, психологічної та правової допомоги до екстреної грошової підтримки, дрібного ремонту житла, догляду вдома, роботи з дітьми, кризового консультування.
Ігор Терехов наголосив, що Харків сьогодні залишається одним із найбільш постраждалих міст України і саме тому потребує максимальної консолідації зусиль з надійними гуманітарними партнерами.
«Під час війни дуже багато було зруйновано. У нас понад 12,5 тис. пошкоджених будівель, з них близько 9,5 тис. – житлові будинки. Я дякую вам за все, що ви робите для нашого міста. І маю впевненість, що разом ми зможемо зробити ще більше», – зазначив мер.
Директор «Карітас-Спес-Харків» Войцех Стасевич підкреслив, що співпраця з Харковом триває ще з перших днів повномасштабної війни.
«Ми постійно працюємо з Харковом, допомагаємо людям, лікарням, соціальним закладам. Значну частину підтримки забезпечують наші партнери з Польщі, і ця допомога продовжується», – сказав Войцех Стасевич.
За цей час місія надала гуманітарну допомогу тисячам мешканців міста та прифронтових громад: забезпечувала продуктовими наборами, одягом і засобами гігієни, підтримувала малозабезпечені сім’ї, людей похилого віку, осіб з інвалідністю.
Окремий напрям роботи – допомога ВПО, зокрема надання їм тимчасового прихистку, забезпечення соціального супроводу, проведення консультацій з документальних питань, реалізація освітніх та адаптаційних програм.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, Каритас, меморандум, Харків;
Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2025 в 18:19