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Рассчитываю, что Трамп отдохнет от нас, а мы от него — Шрайк

Мир 13:32   22.05.2025
Роман Шрайк
блогер
Рассчитываю, что Трамп отдохнет от нас, а мы от него — Шрайк

После отказа Трампа следовать своему же плану 30-дневного прекращения огня и его замены на бессмысленные переговоры все свелось к тому, что Россия представит какой-то меморандум. Что это такое, никто не знает, но все ждут с нетерпением (нет). В общем, РФ будет что-то рожать, потом мы на эти роды будем реагировать и так далее. И пока не станет ясно, что эта х…рь зашла в тупик (а она зайдет), я рассчитываю, что Трамп отдохнет от нас, а мы — от него.

Автор: Роман Шрайк, блогер
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 13:32;

  • Корреспондент Роман Шрайк, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После отказа Трампа следовать своему же плану 30-дневного прекращения огня и его замены на бессмысленные переговоры все свелось к тому,…".