Рассчитываю, что Трамп отдохнет от нас, а мы от него — Шрайк
После отказа Трампа следовать своему же плану 30-дневного прекращения огня и его замены на бессмысленные переговоры все свелось к тому, что Россия представит какой-то меморандум. Что это такое, никто не знает, но все ждут с нетерпением (нет). В общем, РФ будет что-то рожать, потом мы на эти роды будем реагировать и так далее. И пока не станет ясно, что эта х…рь зашла в тупик (а она зайдет), я рассчитываю, что Трамп отдохнет от нас, а мы — от него.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: меморандум, мир, переговоры, перемирие, Путин, сша, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 13:32;
Корреспондент Роман Шрайк, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После отказа Трампа следовать своему же плану 30-дневного прекращения огня и его замены на бессмысленные переговоры все свелось к тому,…".