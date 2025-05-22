Рассчитываю, что Трамп отдохнет от нас, а мы от него — Шрайк

После отказа Трампа следовать своему же плану 30-дневного прекращения огня и его замены на бессмысленные переговоры все свелось к тому, что Россия представит какой-то меморандум. Что это такое, никто не знает, но все ждут с нетерпением (нет). В общем, РФ будет что-то рожать, потом мы на эти роды будем реагировать и так далее. И пока не станет ясно, что эта х…рь зашла в тупик (а она зайдет), я рассчитываю, что Трамп отдохнет от нас, а мы — от него.