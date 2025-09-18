Live
Обеспечить стабильную связь и интернет в случае блэкаута: совещание в Харькове

Общество 20:00   18.09.2025
Елена Нагорная
Обеспечить стабильную связь и интернет в случае блэкаута: совещание в Харькове Фото: pixabay.com

Вопрос обеспечения стабильной мобильной связи и интернета в условиях российских обстрелов и длительного отсутствия электричества обсудили на совещании с участием руководства Харьковской области и глав громад, представителей центральной власти, операторов мобильной связи и интернет-провайдеров.

В совещании приняли участие замминистра цифровой трансформации Станислав Прибытков, советник вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Денис Поздняков, руководитель отдела развития мобильной связи Минцифры Надежда Бабич, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, обсуждали покрытие Харьковщины мобильной и интернет-связью и его укрепление на прифронтовых территориях. Также останавливались на вопросах резерва генераторов для автономной работы объектов и формирования запасов топлива на случай длительного отсутствия света. Отдельно сосредоточились на восстановлении связи в приграничных громадах.

«Стабильная мобильная связь и доступ к сети интернет на прифронтовых территориях должны быть гарантированы даже в условиях вражеских обстрелов. Это вопрос безопасности жителей Харьковской области, мы держим его на постоянном контроле», — отметил Синегубов.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью МГ «Объектив» рассказал о рисках предстоящего отопительного сезона для города Харьков.

Читайте также: Готов ли Харьков к вероятным новым обстрелам энергосистемы? Ответ Терехова 📹

Автор: Елена Нагорная
