Забезпечити стабільний зв’язок та інтернет у разі блекауту – нарада в Харкові

Питання гарантування стабільного мобільного зв’язку та інтернету в умовах російських обстрілів та тривалої відсутності електрики обговорили на нараді за участю керівництва Харківської області та голів громад, представників центральної влади, операторів мобільного зв’язку та інтернет-провайдерів.

У нараді взяли участь заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько, радник віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Денис Поздняков, керівниця відділу розвитку мобільного звʼязку директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Мінцифри Надія Бабич, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, обговорювали покриття Харківщини мобільним та інтернет-зв’язком та його зміцнення на прифронтових територіях. Також зупинялися на питаннях резерву генераторів для автономної роботи об’єктів та формування запасів палива у разі тривалої відсутності світла. Окремо зосередилися на відновленні зв’язку у прикордонних громадах.

“Стабільний мобільний зв’язок та доступ до мережі Інтернет на прифронтових територіях мають бути гарантовані навіть за умов ворожих обстрілів. Це питання безпеки жителів Харківщини, тримаємо його на постійному контролі”, – зазначив Синєгубов.

