Фрукти подорожчали, яйця подешевшали: як змінились ціни на Харківщині
Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у травні.
За даними облстату, споживчі ціни у регіоні в травні порівняно із попереднім місяцем зросли на 1%, із минулим роком – на 9%.
Зазначається, що на Харківщині найбільше зросла ціна на фрукти (на 6,9%). Також подорожчали олія (на 4,6%), макаронні вироби (на 4,5%), хліб (на 4,2%) та риба (на 3,1%).
При цьому подешевшали яйця (на 17,4%). Знизились ціни на одяг та взуття (на 2,9%). Також трохи впали у ціні молоко та овочі.
Нагадаємо, раніше у Харкові промоніторили ціни на дитячі товари для активного відпочинку. За даними мерії, ці товари можна придбати в спеціалізованих магазинах, на ринках і у відділах супермаркетів. Зокрема, набір іграшок для пісочниці коштує від 35 грн, надувний м’яч – від 50 грн, надувні кола – від 80 грн, нарукавники для плавання – від 90 грн, набір для бадмінтону – від 200 грн, підвісні гойдалки – від 300 грн. Ціни на надувні басейни діаметром 60 см стартують від 200 грн, діаметром 147 см – від 600 грн, дитячі пісочниці коштують від 900 грн, а батути – від 1,8 тис. грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 14:21;