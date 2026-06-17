Фрукты подорожали, яйца подешевели: как изменились цены на Харьковщине

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в мае.

По данным облстата, потребительские цены в регионе в мае по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1%, с прошлым годом – на 9%.

Отмечается, что на Харьковщине больше всего выросла цена на фрукты (на 6,9%). Также подорожали растительное масло (на 4,6%), макаронные изделия (на 4,5%), хлеб (на 4,2%) и рыба (на 3,1%).

При этом подешевели яйца (на 17,4%). Снизились цены на одежду и обувь (на 2,9%). Также немного упали в цене молоко и овощи.

Напомним, ранее в Харькове промониторили цены на детские товары для активного отдыха. По данным мэрии, эти товары можно приобрести в специализированных магазинах, рынках и отделах супермаркетов. В частности, набор игрушек для песочницы стоит от 35 грн., надувной мяч – от 50 грн., надувные круги – от 80 грн., нарукавники для плавания – от 90 грн., набор для бадминтона – от 200 грн., подвесные качели – от 300 грн. Цены на надувные бассейны диаметром 60 см стартуют от 200 грн., диаметром 147 см – от 600 грн., детские песочницы стоят от 900 грн., а батуты – от 1,8 тыс. грн.