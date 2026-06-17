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Фрукты подорожали, яйца подешевели: как изменились цены на Харьковщине

Общество 14:21   17.06.2026
Виктория Яковенко
Фрукты подорожали, яйца подешевели: как изменились цены на Харьковщине Фото: ХГС

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в мае.

По данным облстата, потребительские цены в регионе в мае по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1%, с прошлым годом – на 9%.

Отмечается, что на Харьковщине больше всего выросла цена на фрукты (на 6,9%). Также подорожали растительное масло (на 4,6%), макаронные изделия (на 4,5%), хлеб (на 4,2%) и рыба (на 3,1%).

При этом подешевели яйца (на 17,4%). Снизились цены на одежду и обувь (на 2,9%). Также немного упали в цене молоко и овощи.

цены на Харьковщине в мае
Фото: Главное управление статистики в Харьковской области

Напомним, ранее в Харькове промониторили цены на детские товары для активного отдыха. По данным мэрии, эти товары можно приобрести в специализированных магазинах, рынках и отделах супермаркетов. В частности, набор игрушек для песочницы стоит от 35 грн., надувной мяч – от 50 грн., надувные круги – от 80 грн., нарукавники для плавания – от 90 грн., набор для бадминтона – от 200 грн., подвесные качели – от 300 грн. Цены на надувные бассейны диаметром 60 см стартуют от 200 грн., диаметром 147 см – от 600 грн., детские песочницы стоят от 900 грн., а батуты – от 1,8 тыс. грн.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 14:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в мае.".