За земли Алексеевского лугопарка судятся: их хотели продать за $5 млн
Правоохранители требуют вернуть Харькову земли Алексеевского лугопарка. Следствие считает, что они незаконно выбыли из коммунальной собственности.
Речь идет о землях жилой и общественной застройки, расположенных на территории Алексеевского лугопарка. Их площадь составляет более 11 гектаров, а общая стоимость превышает 300 млн. гривен, отметили в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители выяснили, что ранее горсовет бесплатно передал участок жилищно-строительному кооперативу для строительства малоэтажной коттеджной застройки с объектами торгового и спортивно-оздоровительного назначения.
«Как оказалось, кооператив не отвечал требованиям, необходимым для получения земли на льготных условиях, — его учредители вообще не состояли на квартирном учете и не нуждались в улучшении жилищных условий, а количество членов организации не соответствовало количеству запланированных к строительству квартир. В связи с этим бесплатная передача участка в частную собственность кооператива была неправомерной, а ее выделение должно было происходить исключительно платно и через открытые земельные торги», — установили в прокуратуре.
Также, несмотря на указанную территорию, ни одно строительство так и не было начато. Вместо этого землю поделили на пять отдельных участков и передали в собственность правопреемнику кооператива — ООО, говорят правоохранители.
«Поскольку предприятие создали исключительно для получения прибыли, а не для улучшения жилищных условий граждан, прокуроры через суд требуют вернуть земли лугопарка законному владельцу. Кроме того, в 2021 году на профильных сайтах недвижимости и в публикациях ХАЦ появились сообщения о продаже этого бесплатно полученного участка более чем за 5 миллионов долларов. Это подтверждает, что организационно-правовая форма кооператива была использована только как формальный инструмент для получения дорогостоящей городской земли на льготных условиях», — добавили в прокуратуре.
Поэтому правоохранители обратились в суд, чтобы вернуть эти пять участков громаде Харькова. Сейчас производство по делу уже открыто.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: лугопарк, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 13:14;