Live

За земли Алексеевского лугопарка судятся: их хотели продать за $5 млн

Общество 13:14   17.06.2026
Виктория Яковенко
За земли Алексеевского лугопарка судятся: их хотели продать за $5 млн Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители требуют вернуть Харькову земли Алексеевского лугопарка. Следствие считает, что они незаконно выбыли из коммунальной собственности.

Речь идет о землях жилой и общественной застройки, расположенных на территории Алексеевского лугопарка. Их площадь составляет более 11 гектаров, а общая стоимость превышает 300 млн. гривен, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что ранее горсовет бесплатно передал участок жилищно-строительному кооперативу для строительства малоэтажной коттеджной застройки с объектами торгового и спортивно-оздоровительного назначения.

«Как оказалось, кооператив не отвечал требованиям, необходимым для получения земли на льготных условиях, — его учредители вообще не состояли на квартирном учете и не нуждались в улучшении жилищных условий, а количество членов организации не соответствовало количеству запланированных к строительству квартир. В связи с этим бесплатная передача участка в частную собственность кооператива была неправомерной, а ее выделение должно было происходить исключительно платно и через открытые земельные торги», — установили в прокуратуре.

Также, несмотря на указанную территорию, ни одно строительство так и не было начато. Вместо этого землю поделили на пять отдельных участков и передали в собственность правопреемнику кооператива — ООО, говорят правоохранители.

«Поскольку предприятие создали исключительно для получения прибыли, а не для улучшения жилищных условий граждан, прокуроры через суд требуют вернуть земли лугопарка законному владельцу. Кроме того, в 2021 году на профильных сайтах недвижимости и в публикациях ХАЦ появились сообщения о продаже этого бесплатно полученного участка более чем за 5 миллионов долларов. Это подтверждает, что организационно-правовая форма кооператива была использована только как формальный инструмент для получения дорогостоящей городской земли на льготных условиях», — добавили в прокуратуре.

Поэтому правоохранители обратились в суд, чтобы вернуть эти пять участков громаде Харькова. Сейчас производство по делу уже открыто.

Читайте также: Харькову вернули землю за 90 млн грн: почему предприятие заставили ее отдать

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 17 июня: обстрел Дергачей, погиб штурман
Новости Харькова – главное за 17 июня: обстрел Дергачей, погиб штурман
17.06.2026, 13:45
Россияне перерезали железную дорогу, которой везли провиант и оружие для ВСУ
Россияне перерезали железную дорогу, которой везли провиант и оружие для ВСУ
16.06.2026, 20:50
Из Харькова в Днепр за четыре часа: УЗ запустила новый поезд
Из Харькова в Днепр за четыре часа: УЗ запустила новый поезд
17.06.2026, 10:05
Как сейчас выглядит разрушенная многоэтажка на Велозаводской (фото)
Как сейчас выглядит разрушенная многоэтажка на Велозаводской (фото)
17.06.2026, 11:27
«Животным помогите»: первые минуты после удара по зоопарку в Харькове (видео)
«Животным помогите»: первые минуты после удара по зоопарку в Харькове (видео)
17.06.2026, 12:02
Фрукты подорожали, яйца подешевели: как изменились цены на Харьковщине
Фрукты подорожали, яйца подешевели: как изменились цены на Харьковщине
17.06.2026, 14:21

Новости по теме:

15.04.2026
Спасатели будут следить за водоемами Харькова все лето
05.03.2026
У полицейских отсудили землю у реки в Харькове
22.11.2025
Землю возле водоема в Харькове за 107 млн грн забрал у фирмы Верховный суд
05.02.2025
Беседки на берегу реки в Харькове сдавали незаконно: кому же платили горожане
20.06.2024
В каких водоемах Харькова и области нельзя купаться из-за грязной воды


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «За земли Алексеевского лугопарка судятся: их хотели продать за $5 млн», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 13:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители требуют вернуть Харькову земли Алексеевского лугопарка. Следствие считает, что они незаконно выбыли из коммунальной собственности.".