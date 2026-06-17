За землі Олексіївського лугопарку судяться: їх хотіли продати за $5 млн
Правоохоронці вимагають повернути Харкову землі Олексіївського лугопарку. Слідство вважає, що вони незаконно вибули з комунальної власності.
Йдеться про землі житлової та громадської забудови, розташовані на території Олексіївського лугопарку. Їхня площа складає понад 11 гектарів, а загальна вартість перевищує 300 млн гривень, зазначили у Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці з’ясували, що раніше міськрада безкоштовно передала ділянку житлово-будівельному кооперативу для зведення малоповерхової котеджної забудови з об`єктами торговельного та спортивно-оздоровчого призначення.
«Як виявилося, кооператив не відповідав вимогам, необхідним для отримання землі на пільгових умовах, — його засновники взагалі не перебували на квартирному обліку та не потребували поліпшення житлових умов, а кількість членів організації не відповідала кількості запланованих до будівництва квартир. З огляду на це, безкоштовна передача ділянки у приватну власність кооперативу була неправомірною, а її виділення мало відбуватися виключно оплатно та через відкриті земельні торги», – встановили в прокуратурі.
Також попри на вказаній території жодне будівництво так і не було розпочалось. Замість цього землю поділили на п’ять окремих ділянок і передали у власність правонаступнику кооперативу — ТОВ, кажуть правоохоронці.
«Оскільки підприємство створили виключно для отримання прибутку, а не для покращення житлових умов громадян, прокурори через суд вимагають повернути землі лугопарку законному власнику. Крім того, у 2021 році на профільних сайтах нерухомості та в публікаціях ХВЦ з’явилися повідомлення про продаж цієї безкоштовно отриманої ділянки за понад 5 мільйонів доларів. Це підтверджує, що організаційно-правова форма кооперативу була використана лише як формальний інструмент для отримання дорогої міської землі на пільгових умовах», – додали в прокуратурі.
Тож правоохоронці звернулись до суду, щоб повернути ці п’ять ділянок громаді Харкова. Наразі провадження у справі вже відкрито.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 13:14;