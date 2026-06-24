РФ усиливает атаки FPV по Харькову, до каких районов долетает — прокуратура

Тенденция россиян по применению FPV-дронов по Харькову усиливается, сообщила в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь областной прокуратуры Валерия Чирина.

«Если раньше мы говорили об этих случаях исключительно на кольцевой дороге города, то в последнее время, к сожалению, эта тенденция растет и усиливается. Есть задокументированные случаи в нескольких районах города – в Шевченковском, Киевском, в Индустриальном был обнаружен FPV-дрон с боевой частью. Было несколько попаданий в многоквартирные дома в Шевченковском районе. Было попадание на окраинах города FPV-дрона в авто», – рассказала Чирина.

Она напомнила, что оператор FPV видит, куда будет попадать этот дрон.

«У него в карте сохранены определенные изображения, здания, люди. Он понимает, что будет атаковать. Все эти факты квалифицируются по статье 438 УКУ. Вообще, все факты преступлений россиян квалифицируются по этой статье», — уточнили в прокуратуре.

Чирина констатирует: в целом по городу и области враг применяет разные виды вооружения. Среди которых – БпЛА «Герань-2», «Молния», реактивные беспилотники, («Герань-3»).

«Как сегодня, все харьковчане поймут, он наматывал круги примерно 1,5 часа по всему городу. Кроме того, в конце прошлой недели россияне снова начали применять авиационные боеприпасы. Было недавно попадание баллистических ракет по региону. Тенденция идет к росту и применению разных видов вооружения», – констатируют в прокуратуре.