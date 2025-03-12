Live
  • Ср 12.03.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.41
  • EUR 45.21

Сжег заживо подругу на пьяной посиделке: пожизненное грозит жителю Лозовщины

Происшествия 14:56   12.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сжег заживо подругу на пьяной посиделке: пожизненное грозит жителю Лозовщины

Трагедия произошла 23 декабря 2024 года, пишут в Харьковской облпрокуратуре. Тогда 52-летний мужчина сжег свою сожительницу.

События разворачивались в селе Башиловка Лозовского района.

«Нигде не работающий обвиняемый и его сожительница употребляли алкогольные напитки. Посиделки переросли в ссору. Мужчина схватил бутылку, в которой находился бензин, и вылил его на одежду женщины, после чего поджег», – уточнили правоохранители.

Вначале загорелись вещи женщины, а потом и дом. Произошедшее увидели соседи – они и вызвали профильные службы. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, сутки врачи боролись за ее жизнь, но 24 декабря 46-летняя женщина умерла.

«Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Во время обыска у него был обнаружен каннабис, который он периодически употреблял», – отметили в прокуратуре.

На данный момент подсудимый ждет суда, находясь в СИЗО. Ему грозит пожизненное заключение, добавили правоохранители.

Читайте также: Унижал бойцов ВСУ и обвинял в обстрелах: подозревают преподавателя физкультуры

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 12 марта: ночью прилетел БпЛА, более 20 атак
Новости Харькова — главное 12 марта: ночью прилетел БпЛА, более 20 атак
12.03.2025, 15:05
Ночью вражеский БпЛА ударил по Харькову: что известно, появились фото
Ночью вражеский БпЛА ударил по Харькову: что известно, появились фото
12.03.2025, 09:15
Когда отключат отопление на Харьковщине и все ли топят — информация ХОВА
Когда отключат отопление на Харьковщине и все ли топят — информация ХОВА
11.03.2025, 17:18
Утром РФ ракетами атаковала Кривой Рог: известно о погибшей и пострадавших
Утром РФ ракетами атаковала Кривой Рог: известно о погибшей и пострадавших
12.03.2025, 09:34
Сжег заживо подругу на пьяной посиделке: пожизненное грозит жителю Лозовщины
Сжег заживо подругу на пьяной посиделке: пожизненное грозит жителю Лозовщины
12.03.2025, 14:56
СОУ: «Мы готовы встречать врага» – что происходит на Волчанском направлении
СОУ: «Мы готовы встречать врага» – что происходит на Волчанском направлении
12.03.2025, 13:24

Новости по теме:


Вы читали новость: «Сжег заживо подругу на пьяной посиделке: пожизненное грозит жителю Лозовщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 14:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия произошла 23 декабря 2024 года, пишут в Харьковской облпрокуратуре. Тогда 52-летний мужчина сжег свою сожительницу.".