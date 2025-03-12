Сжег заживо подругу на пьяной посиделке: пожизненное грозит жителю Лозовщины

Трагедия произошла 23 декабря 2024 года, пишут в Харьковской облпрокуратуре. Тогда 52-летний мужчина сжег свою сожительницу.

События разворачивались в селе Башиловка Лозовского района.

«Нигде не работающий обвиняемый и его сожительница употребляли алкогольные напитки. Посиделки переросли в ссору. Мужчина схватил бутылку, в которой находился бензин, и вылил его на одежду женщины, после чего поджег», – уточнили правоохранители.

Вначале загорелись вещи женщины, а потом и дом. Произошедшее увидели соседи – они и вызвали профильные службы. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, сутки врачи боролись за ее жизнь, но 24 декабря 46-летняя женщина умерла.

«Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Во время обыска у него был обнаружен каннабис, который он периодически употреблял», – отметили в прокуратуре.

На данный момент подсудимый ждет суда, находясь в СИЗО. Ему грозит пожизненное заключение, добавили правоохранители.