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Унижал бойцов ВСУ и обвинял в обстрелах: подозревают преподавателя физкультуры

Происшествия 12:42   12.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Унижал бойцов ВСУ и обвинял в обстрелах: подозревают преподавателя физкультуры

Правоохранители сообщили, что заочно уже вручили подозрение 45-летнему преподавателю физкультуры. 

По данным Харьковской облпрокуратуры, до начала полномасштабной войны фигурант работал в колледже в городе Изюм.

«Во время массированных обстрелов его родного города российскими военными фигурант переехал жить в другой оккупированный населенный пункт – с. Бугаевка на Изюмщине. Уже там он публично выражал пророссийскую позицию. Мужчина всячески унижал украинских военных, обвиняя в обстрелах гражданского населения Изюма», – пишут в прокуратуре.

При этом он акцентировал внимание на том, что военные РФ – дружелюбные и доставляют гражданским гуманитарную помощь.

«Утверждение нарушитель высказывал под видео и звукозапись на территории дошкольного коммунального учреждении», – уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

После деоккупации вероятный предатель сбежал в РФ. Правоохранители отметили, что заочно уже вручили ему подозрение и готовятся объявить в розыск.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 12:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили, что заочно вручили подозрение 45-летнему преподавателю физкультуры. ".