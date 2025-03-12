Унижал бойцов ВСУ и обвинял в обстрелах: подозревают преподавателя физкультуры

Правоохранители сообщили, что заочно уже вручили подозрение 45-летнему преподавателю физкультуры.

По данным Харьковской облпрокуратуры, до начала полномасштабной войны фигурант работал в колледже в городе Изюм.

«Во время массированных обстрелов его родного города российскими военными фигурант переехал жить в другой оккупированный населенный пункт – с. Бугаевка на Изюмщине. Уже там он публично выражал пророссийскую позицию. Мужчина всячески унижал украинских военных, обвиняя в обстрелах гражданского населения Изюма», – пишут в прокуратуре.

При этом он акцентировал внимание на том, что военные РФ – дружелюбные и доставляют гражданским гуманитарную помощь.

«Утверждение нарушитель высказывал под видео и звукозапись на территории дошкольного коммунального учреждении», – уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

После деоккупации вероятный предатель сбежал в РФ. Правоохранители отметили, что заочно уже вручили ему подозрение и готовятся объявить в розыск.