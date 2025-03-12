Унижал бойцов ВСУ и обвинял в обстрелах: подозревают преподавателя физкультуры
Правоохранители сообщили, что заочно уже вручили подозрение 45-летнему преподавателю физкультуры.
По данным Харьковской облпрокуратуры, до начала полномасштабной войны фигурант работал в колледже в городе Изюм.
«Во время массированных обстрелов его родного города российскими военными фигурант переехал жить в другой оккупированный населенный пункт – с. Бугаевка на Изюмщине. Уже там он публично выражал пророссийскую позицию. Мужчина всячески унижал украинских военных, обвиняя в обстрелах гражданского населения Изюма», – пишут в прокуратуре.
При этом он акцентировал внимание на том, что военные РФ – дружелюбные и доставляют гражданским гуманитарную помощь.
«Утверждение нарушитель высказывал под видео и звукозапись на территории дошкольного коммунального учреждении», – уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
После деоккупации вероятный предатель сбежал в РФ. Правоохранители отметили, что заочно уже вручили ему подозрение и готовятся объявить в розыск.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, полиция, предатель, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 12:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили, что заочно вручили подозрение 45-летнему преподавателю физкультуры. ".