Бросилась с ножом на знакомого: женщина на Харьковщине получила подозрение
В Харьковской области задержали 61-летнюю женщину, которая, по данным правоохранителей, нанесла тяжкие телесные повреждения знакомому.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что инцидент произошел во время внезапной ссоры, возникшей во время совместного распития алкогольных напитков.
Правоохранители установили, что женщина ранила ножом 55-летнего мужчину. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, ей грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нож, подозрение, полиция Харьковской области, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 11:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области задержали 61-летнюю женщину, которая, по данным правоохранителей, нанесла тяжкие телесные повреждения знакомому.".