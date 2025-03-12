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Бросилась с ножом на знакомого: женщина на Харьковщине получила подозрение

Общество 11:20   12.03.2025
Виктория Яковенко
Бросилась с ножом на знакомого: женщина на Харьковщине получила подозрение

В Харьковской области задержали 61-летнюю женщину, которая, по данным правоохранителей, нанесла тяжкие телесные повреждения знакомому.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что инцидент произошел во время внезапной ссоры, возникшей во время совместного распития алкогольных напитков.

Правоохранители установили, что женщина ранила ножом 55-летнего мужчину. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, ей грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 11:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области задержали 61-летнюю женщину, которая, по данным правоохранителей, нанесла тяжкие телесные повреждения знакомому.".