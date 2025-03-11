Live
  • Вт 11.03.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.77

Учителя школы в Харькове обвиняют в домогательствах: за дело взялась полиция

Общество 18:07   11.03.2025
Елена Нагорная
Учителя школы в Харькове обвиняют в домогательствах: за дело взялась полиция Скриншот

Правоохранители проводят проверку по факту публикаций в сети о якобы сексуальных домогательствах в одной из школ Харькова.

Как отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию о вероятных неправомерных действиях учителя физкультуры обнаружили в ходе мониторинга соцсетей.

Правоохранители проводят проверку с целью установления обстоятельств происшествия, возможных пострадавших и свидетелей и просят сообщать любую информацию по этому поводу.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений граждан Харьковского районного управления полиции № 1.

Читайте также: Насиловал девочку восемь лет – прокуратура Харьковщины передала дело в суд

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное 11 марта: десятки атак, смертельный пожар
Новости Харькова — главное 11 марта: десятки атак, смертельный пожар
11.03.2025, 16:56
Синегубов заговорил о дифференциации тревог по районам Харькова: ответ мэрии
Синегубов заговорил о дифференциации тревог по районам Харькова: ответ мэрии
11.03.2025, 17:26
Резкое обострение на Купянском направлении: 40 атак насчитал Генштаб
Резкое обострение на Купянском направлении: 40 атак насчитал Генштаб
11.03.2025, 16:49
Ремонт школьного туалета за 1,3 млн грн на Харьковщине затеяли среди войны
Ремонт школьного туалета за 1,3 млн грн на Харьковщине затеяли среди войны
11.03.2025, 13:34
Ракетный удар по Харькову: появились первые кадры с места, снятые 7 марта
Ракетный удар по Харькову: появились первые кадры с места, снятые 7 марта
11.03.2025, 12:06
Учителя школы в Харькове обвиняют в домогательствах: за дело взялась полиция
Учителя школы в Харькове обвиняют в домогательствах: за дело взялась полиция
11.03.2025, 18:07

Новости по теме:

17:48
Мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, задержали на Харьковщине
11:48
Нашли еще жертв вероятного учителя-педофила в Харькове – Болвинов
18:05
Отец-педофил с Харьковщины два с половиной года насиловал дочек — прокуратура
18:48
Жертва вероятного педофила из Харькова заговорил после визита к психологу
21:02
Мужчина, изнасиловавший 12-летнюю падчерицу, получил 15 лет тюрьмы

Вы читали новость: «Учителя школы в Харькове обвиняют в домогательствах: за дело взялась полиция»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 18:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители проводят проверку по факту публикаций в сети о якобы сексуальных домогательствах в одной из школ Харькова.".