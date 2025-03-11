Учителя школы в Харькове обвиняют в домогательствах: за дело взялась полиция
Скриншот
Правоохранители проводят проверку по факту публикаций в сети о якобы сексуальных домогательствах в одной из школ Харькова.
Как отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию о вероятных неправомерных действиях учителя физкультуры обнаружили в ходе мониторинга соцсетей.
Правоохранители проводят проверку с целью установления обстоятельств происшествия, возможных пострадавших и свидетелей и просят сообщать любую информацию по этому поводу.
Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений граждан Харьковского районного управления полиции № 1.
Читайте также: Насиловал девочку восемь лет – прокуратура Харьковщины передала дело в суд
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: педофил, полиция Харьковской области, учитель, школа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Учителя школы в Харькове обвиняют в домогательствах: за дело взялась полиция»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 18:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители проводят проверку по факту публикаций в сети о якобы сексуальных домогательствах в одной из школ Харькова.".