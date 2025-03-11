Учителя школы в Харькове обвиняют в домогательствах: за дело взялась полиция

Правоохранители проводят проверку по факту публикаций в сети о якобы сексуальных домогательствах в одной из школ Харькова.

Как отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию о вероятных неправомерных действиях учителя физкультуры обнаружили в ходе мониторинга соцсетей.

Правоохранители проводят проверку с целью установления обстоятельств происшествия, возможных пострадавших и свидетелей и просят сообщать любую информацию по этому поводу.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений граждан Харьковского районного управления полиции № 1.