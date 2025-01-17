Насиловал девочку восемь лет – прокуратура Харьковщины передала дело в суд
В Харьковской области будут судить 37-летнего мужчину. Его подозревают в систематических изнасилованиях его несовершеннолетней приемной дочери.
По данным Харьковской областной прокуратуры, житель одного из сел Лозовского района насиловал свою приемную дочь с 2016 года, когда девочке было семь лет.
«Действия сексуального характера мужчина совершал, когда оставался с дочерью наедине и в дальнейшем приказывал никому не рассказывать об этом», — рассказали правоохранители.
В прокуратуре установили, что развратные действия фигурант совершал до августа 2024 года, пока его не разоблачили правоохранители.
Сейчас в суд направили обвинительный акт по фактам изнасилования лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 УКУ). Фигурант – в СИЗО. Если вину докажут, ему «светит» пожизненное.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: изнасиловал, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 16:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области будут судить 37-летнего мужчину. Его подозревают в систематических изнасилованиях его несовершеннолетней приемной дочери.".