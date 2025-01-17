Насиловал девочку восемь лет – прокуратура Харьковщины передала дело в суд

В Харьковской области будут судить 37-летнего мужчину. Его подозревают в систематических изнасилованиях его несовершеннолетней приемной дочери.

По данным Харьковской областной прокуратуры, житель одного из сел Лозовского района насиловал свою приемную дочь с 2016 года, когда девочке было семь лет.

«Действия сексуального характера мужчина совершал, когда оставался с дочерью наедине и в дальнейшем приказывал никому не рассказывать об этом», — рассказали правоохранители.

В прокуратуре установили, что развратные действия фигурант совершал до августа 2024 года, пока его не разоблачили правоохранители.

Сейчас в суд направили обвинительный акт по фактам изнасилования лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 УКУ). Фигурант – в СИЗО. Если вину докажут, ему «светит» пожизненное.