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Ґвалтував дівчинку 8 років – прокуратура Харківщини передала справу до суду

Суспільство 16:28   17.01.2025
Вікторія Яковенко
Ґвалтував дівчинку 8 років – прокуратура Харківщини передала справу до суду

На Харківщині судитимуть 37-річного чоловіка. Його підозрюють у систематичних зґвалтуваннях його неповнолітньої прийомною доньки.

За даними Харківської обласної прокуратури, мешканець одного із сіл Лозівського району ґвалтував свою прийомну доньку з 2016 року, коли дівчинці було сім років.

«Дії сексуального характеру чоловік вчиняв, коли залишався з донькою наодинці та в подальшому наказував нікому не розповідати про це», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі встановили, що розпусні дії фігурант вчиняв до серпня 2024 року, поки його не викрили правоохоронці.

Наразі до суду скерували обвинувальний акт за фактами зґвалтування особи, яка не досягли чотирнадцяти років (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 ККУ). Наразі фігурант – у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому «світить» довічне.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 16:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть 37-річного чоловіка. Його підозрюють у систематичних зґвалтуваннях його неповнолітньої прийомною доньки.".