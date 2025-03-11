Учителя школи в Харкові звинувачують у домаганнях: за справу взялася поліція

Правоохоронці проводять перевірку за фактом публікацій у мережі про начебто сексуальні домагання в одній зі шкіл Харкова.

Як зазначили у ГУ Нацполіції у Харківській області, інформацію щодо ймовірних неправомірних дій вчителя фізкультури виявили під час моніторингу соцмереж.

Правоохоронці проводять перевірку з метою встановлення обставин події, можливих постраждалих та свідків та просять повідомляти будь-яку інформацію з цього приводу.

Інформація внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Харківського районного управління поліції №1.