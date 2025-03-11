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Учителя школи в Харкові звинувачують у домаганнях: за справу взялася поліція

Суспільство 18:07   11.03.2025
Олена Нагорна
Учителя школи в Харкові звинувачують у домаганнях: за справу взялася поліція Скриншот

Правоохоронці проводять перевірку за фактом публікацій у мережі про начебто сексуальні домагання в одній зі шкіл Харкова.

Як зазначили у ГУ Нацполіції у Харківській області, інформацію щодо ймовірних неправомірних дій вчителя фізкультури виявили під час моніторингу соцмереж.

Правоохоронці проводять перевірку з метою встановлення обставин події, можливих постраждалих та свідків та просять повідомляти будь-яку інформацію з цього приводу.

Інформація внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Харківського районного управління поліції №1.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 18:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці проводять перевірку за фактом публікацій у мережі про начебто сексуальні домагання в одній зі шкіл Харкова.".