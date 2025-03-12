Кинулася з ножем на знайомого: жінка на Харківщині отримала підозру

На Харківщині затримали 61-річну жінку, яка, за даними правоохоронців, нанесла тяжкі тілесні ушкодження знайомому.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що інцидент стався під час раптової сварки, яка виникла під час спільного розпиття алкогольних напоїв.

Правоохоронці встановили, що жінка поранила ножем 55-річного чоловіка. Його шпиталізували у тяжкому стані.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, їй загрожує від 5 до 8 років тюрми.