Кинулася з ножем на знайомого: жінка на Харківщині отримала підозру
На Харківщині затримали 61-річну жінку, яка, за даними правоохоронців, нанесла тяжкі тілесні ушкодження знайомому.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що інцидент стався під час раптової сварки, яка виникла під час спільного розпиття алкогольних напоїв.
Правоохоронці встановили, що жінка поранила ножем 55-річного чоловіка. Його шпиталізували у тяжкому стані.
Фігурантці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, їй загрожує від 5 до 8 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: нож, підозра, поліція Харківський області, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 11:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали 61-річну жінку, яка, за даними правоохоронців, нанесла тяжкі тілесні ушкодження знайомому.".