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Кинулася з ножем на знайомого: жінка на Харківщині отримала підозру

Суспільство 11:20   12.03.2025
Вікторія Яковенко
Кинулася з ножем на знайомого: жінка на Харківщині отримала підозру

На Харківщині затримали 61-річну жінку, яка, за даними правоохоронців, нанесла тяжкі тілесні ушкодження знайомому.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що інцидент стався під час раптової сварки, яка виникла під час спільного розпиття алкогольних напоїв.

Правоохоронці встановили, що жінка поранила ножем 55-річного чоловіка. Його шпиталізували у тяжкому стані.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, їй загрожує від 5 до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 11:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали 61-річну жінку, яка, за даними правоохоронців, нанесла тяжкі тілесні ушкодження знайомому.".