Принижував ЗСУ та звинувачував в обстрілах: підозрюють викладача фізкультури

Правоохоронці повідомили, що заочно вже вручили підозру 45-річному викладачеві фізкультури.

За даними Харківської облпрокуратури, до початку повномасштабної війни фігурант працював у коледжі у місті Ізюм.

“Під час масованих обстрілів його рідного міста російськими військовими фігурант переїхав жити до іншого окупованого населеного пункту – с. Бугаївка, що на Ізюмщині. Вже там він публічно висловлював проросійську позицію. Чоловік усіляко принижував українських військових, звинувачуючи в обстрілах цивільного населення Ізюма”, – пишуть у прокуратурі.

При цьому він наголошував на тому, що військові РФ – доброзичливі і доставляють цивільним гуманітарну допомогу.

“Твердження порушник висловлював під відео та звукозапис на території дошкільного комунального закладу”, – уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Після деокупації ймовірний зрадник втік до РФ. Правоохоронці зазначили, що заочно вже вручили йому підозру та готуються оголосити в розшук.