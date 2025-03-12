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Принижував ЗСУ та звинувачував в обстрілах: підозрюють викладача фізкультури

Події 12:42   12.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Принижував ЗСУ та звинувачував в обстрілах: підозрюють викладача фізкультури

Правоохоронці повідомили, що заочно вже вручили підозру 45-річному викладачеві фізкультури. 

За даними Харківської облпрокуратури, до початку повномасштабної війни фігурант працював у коледжі у місті Ізюм.

“Під час масованих обстрілів його рідного міста російськими військовими фігурант переїхав жити до іншого окупованого населеного пункту – с. Бугаївка, що на Ізюмщині. Вже там він публічно висловлював проросійську позицію. Чоловік усіляко принижував українських військових, звинувачуючи в обстрілах цивільного населення Ізюма”, – пишуть у прокуратурі.

При цьому він наголошував на тому, що військові РФ – доброзичливі і доставляють цивільним гуманітарну допомогу.

“Твердження порушник висловлював під відео та звукозапис на території дошкільного комунального закладу”, – уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Після деокупації ймовірний зрадник втік до РФ. Правоохоронці зазначили, що заочно вже вручили йому підозру та готуються оголосити в розшук.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 12:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили, що заочно вже вручили підозру 45-річному викладачеві фізкультури. ".