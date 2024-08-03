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Підпал військових авто в Харкові: патрульні розповіли, як ловили “піроманів”

Події 15:08   03.08.2024
Оксана Горун
Підпал військових авто в Харкові: патрульні розповіли, як ловили “піроманів”

Екіпаж патрульних уночі з 1 на 2 серпня в Харкові переслідував двох чоловіків. В одного в рюкзаку виявили горючі речовини, а в телефоні компрометувальне відео.

Повідомлення про підпал військового автомобіля на проспекті Байрона надійшло до поліції близько другої години ночі 2 серпня. На місце вирушили патрульні та співробітники ГУНП.

Обстежуючи прилеглу територію, екіпажі виявили двох чоловіків, які спробували втекти. Одного із чоловіків наздогнали та під час перевірки виявили в його рюкзаку легкозаймисті речовини. Також у телефоні громадянина інспектори виявили відео, яке вказувало на його причетність до підпалу автомобіля. Неподалік затримали також іншого громадянина, ймовірно, причетного до підпалу. Затриманих чоловіків одразу передали слідчо-оперативній групі”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

За даними Харківської обласної прокуратури, наприкінці липня чоловіки, бажаючи заробити, через Телеграм налагодили контакт із “роботодавцем” – за попередньою інформацією, співробітником російської спецслужби. Від нього й отримали завдання підпалити автівку військовослужбовця ЗСУ. Фігурантам повідомили про підозру щодо двох статей КК. Їм до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 15:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екіпаж патрульних уночі з 1 на 2 серпня в Харкові переслідував двох чоловіків. В одного в рюкзаку виявили горючі речовини, а в телефоні компрометувальне відео".