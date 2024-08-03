Поджог военных авто в Харькове: патрульные рассказали, как ловили «пироманов»

Экипаж патрульных ночью с 1 на 2 августа в Харькове преследовал двух мужчин. У одного в рюкзаке обнаружили горючие вещества, а в телефоне — компрометирующее видео.

Сообщение о поджоге военного автомобиля на проспекте Байрона поступило в полицию около двух часов ночи 2 августа. На место отправились патрульные и сотрудники ГУНП.

«Обследуя прилегающую территорию, экипажи обнаружили двух мужчин, попытавшихся скрыться. Одного из мужчин догнали и во время проверки обнаружили в его рюкзаке легковоспламеняющиеся вещества. Также в телефоне гражданина инспекторы обнаружили видео, указывающее на его причастность к поджогу автомобиля. Неподалеку задержали также другого гражданина, вероятно, причастного к поджогу. Задержанных мужчин сразу передали следственно-оперативной группе», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции в Харьковской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в конце июля мужчины, желая подзаработать, через Telegram наладили контакт с «работодателем» — по предварительной информации, сотрудником российской спецслужбы. От него и получили задание поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ. Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям УК. Им до 10 лет лишения свободы.