Поджог военных авто в Харькове: патрульные рассказали, как ловили «пироманов»
Экипаж патрульных ночью с 1 на 2 августа в Харькове преследовал двух мужчин. У одного в рюкзаке обнаружили горючие вещества, а в телефоне — компрометирующее видео.
Сообщение о поджоге военного автомобиля на проспекте Байрона поступило в полицию около двух часов ночи 2 августа. На место отправились патрульные и сотрудники ГУНП.
«Обследуя прилегающую территорию, экипажи обнаружили двух мужчин, попытавшихся скрыться. Одного из мужчин догнали и во время проверки обнаружили в его рюкзаке легковоспламеняющиеся вещества. Также в телефоне гражданина инспекторы обнаружили видео, указывающее на его причастность к поджогу автомобиля. Неподалеку задержали также другого гражданина, вероятно, причастного к поджогу. Задержанных мужчин сразу передали следственно-оперативной группе», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции в Харьковской области.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в конце июля мужчины, желая подзаработать, через Telegram наладили контакт с «работодателем» — по предварительной информации, сотрудником российской спецслужбы. От него и получили задание поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ. Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям УК. Им до 10 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 15:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экипаж патрульных ночью с 1 на 2 августа в Харькове преследовал двух мужчин. У одного в рюкзаке обнаружили горючие вещества, а в телефоне — компрометирующее видео".