На закупках дров для ВСУ на Харьковщине украли десятки млн и накупили квартир

О подозрении в растрате более 90 миллионов гривен бюджетных средств на закупках дров для нужд подразделений ВСУ в Харьковской и Луганской областях сообщили восьми лицам.

Фигуранты — это руководители квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ), начальники топливной группы, уполномоченные лица по проведению государственных закупок КЭУ, бывшие руководители КЭУ и физические лица-предприниматели. Они, по данным Бюро экономической безопасности Украины, закупали дрова для защитников по значительно завышенным ценам.

При этом некоторые подрядчики покупали топливную древесину у других субъектов хозяйствования по более низким ценам, а затем перепродавали ее КЭУ, отмечают в ведомстве.

За часть незаконно полученных средств подозреваемые приобрели движимое и недвижимое имущество. Речь о более чем 40 миллионах гривен, которые потратили на покупку 13 автомобилей, 18 квартир в Киеве, Львове, Харькове и Ивано-Франковске, 42 паркоместа в Киеве, Львове и Харькове, нежилые здания — более 300 квадратных метров в Харькове, земельный участок площадью 1,5 гектара в Харькове и два советских раритетных авто «ГАЗ-14 „Чайка“ и „ГАЗ-3102“.

Расследование детективы БЭБ проводили совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований и прокурорами Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора, при содействии руководства Минобороны и ВСУ.

Подозреваемым может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложены аресты на их активы ориентировочной стоимостью более 36 миллионов гривен. Решается вопрос об избрании мер пресечения.