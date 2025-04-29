На закупках дров для ВСУ на Харьковщине украли десятки млн и накупили квартир
О подозрении в растрате более 90 миллионов гривен бюджетных средств на закупках дров для нужд подразделений ВСУ в Харьковской и Луганской областях сообщили восьми лицам.
Фигуранты — это руководители квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ), начальники топливной группы, уполномоченные лица по проведению государственных закупок КЭУ, бывшие руководители КЭУ и физические лица-предприниматели. Они, по данным Бюро экономической безопасности Украины, закупали дрова для защитников по значительно завышенным ценам.
При этом некоторые подрядчики покупали топливную древесину у других субъектов хозяйствования по более низким ценам, а затем перепродавали ее КЭУ, отмечают в ведомстве.
За часть незаконно полученных средств подозреваемые приобрели движимое и недвижимое имущество. Речь о более чем 40 миллионах гривен, которые потратили на покупку 13 автомобилей, 18 квартир в Киеве, Львове, Харькове и Ивано-Франковске, 42 паркоместа в Киеве, Львове и Харькове, нежилые здания — более 300 квадратных метров в Харькове, земельный участок площадью 1,5 гектара в Харькове и два советских раритетных авто «ГАЗ-14 „Чайка“ и „ГАЗ-3102“.
Расследование детективы БЭБ проводили совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований и прокурорами Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора, при содействии руководства Минобороны и ВСУ.
Подозреваемым может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложены аресты на их активы ориентировочной стоимостью более 36 миллионов гривен. Решается вопрос об избрании мер пресечения.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков, Экономика; Теги: ВСУ, дрова, новости Харькова, растрата;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 21:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в растрате более 90 миллионов гривен бюджетных средств на закупках дров для нужд подразделений ВСУ в Харьковской и Луганской областях сообщили восьми лицам.".