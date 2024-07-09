На Харківщині горіли дах дому і дрова: пожежу гасили рятувальники з Луганщини
Фото: ГУ ДСНС в Луганській області
8 липня о 18:32 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Огурцівка Куп’янського району, розповіли у ГУ ДСНС в Луганській області.
На місце прибули 6 рятувальників з Луганщини. Вони встановили, що горить дах житлового будинку на площі 2 кв. м. та дрова на площі 10 кв. м.
Пожежу о 19:23 ліквідували. Постраждалих немає. Причину встановлюють фахівці.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 14:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 липня о 18:32 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Огурцівка Куп’янського району, розповіли у ГУ ДСНС в Луганській області.".