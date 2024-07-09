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На Харківщині горіли дах дому і дрова: пожежу гасили рятувальники з Луганщини

Події 14:20   09.07.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині горіли дах дому і дрова: пожежу гасили рятувальники з Луганщини Фото: ГУ ДСНС в Луганській області

8 липня о 18:32 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Огурцівка Куп’янського району, розповіли у ГУ ДСНС в Луганській області.

На місце прибули 6 рятувальників з Луганщини. Вони встановили, що горить дах житлового будинку на площі  2 кв. м. та дрова на площі 10 кв. м.

Пожежу  о 19:23 ліквідували. Постраждалих немає. Причину встановлюють фахівці.

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Фото: ГУ ДСНС в Луганській області
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Фото: ГУ ДСНС в Луганській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 14:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 липня о 18:32 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Огурцівка Куп’янського району, розповіли у ГУ ДСНС в Луганській області.".