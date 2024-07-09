Live
  • Вт 09.07.2024
  • Харьков  +34°С
  • USD 40.7
  • EUR 44.08

На Харьковщине горели крыша дома и дрова: пожар тушили спасатели с Луганщины

Происшествия 14:20   09.07.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине горели крыша дома и дрова: пожар тушили спасатели с Луганщины Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

8 июля в 18:32 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Огурцовка Купянского района, рассказали в ГУ ГСЧС в Луганской области.

На место прибыли 6 спасателей из Луганской области. Они установили, что горит крыша жилого дома на площади 2 кв. м и дрова на площади 10 кв. м.

Пожар в 19:23 ликвидировали. Пострадавших нет. Причину устанавливают специалисты.

01
Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области
02
Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

Читайте также: Синегубов об обстрелах Харьковщины: один пострадавший, масштабные пожары

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)
09.07.2024, 11:41
ВС РФ на Харьковщине борются за еду, воду и боеприпасы — WP
ВС РФ на Харьковщине борются за еду, воду и боеприпасы — WP
09.07.2024, 08:46
Главные новости Харькова 9 июля: на Купянском направлении назревает кризис
Главные новости Харькова 9 июля: на Купянском направлении назревает кризис
09.07.2024, 14:24
Пик жары в Украине ожидается 14-17 июля: прогноз синоптика
Пик жары в Украине ожидается 14-17 июля: прогноз синоптика
09.07.2024, 13:15
В Харькове устраняют последствия обстрела, восстанавливают свет (фото)
В Харькове устраняют последствия обстрела, восстанавливают свет (фото)
08.07.2024, 12:16
Дроны с надписью «за Охматдет» уничтожили танк РФ вблизи Волчанска (видео)
Дроны с надписью «за Охматдет» уничтожили танк РФ вблизи Волчанска (видео)
09.07.2024, 14:48

Новости по теме:

12:44
На Харьковщине горел дом: спасли собаку, пострадали три человека (фото)
15:13
Детсад горел в Волчанске из-за вражеских обстрелов (фото)
15:57
В Купянске из-за авиаудара РФ горел дом: пожар тушили 22 спасателя (фото)
09:04
Горел не только Харьков: в Великом Бурлуке произошли пожары из-за ударов БпЛА
14:20
На Харьковщине горел деревянный дом: на пепелище нашли погибшего мужчину

Вы читали новость: «На Харьковщине горели крыша дома и дрова: пожар тушили спасатели с Луганщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 14:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июля в 18:32 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Огурцовка Купянского района, рассказали в ГУ ГСЧС в Луганской области.".