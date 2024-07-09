На Харьковщине горели крыша дома и дрова: пожар тушили спасатели с Луганщины
Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области
8 июля в 18:32 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Огурцовка Купянского района, рассказали в ГУ ГСЧС в Луганской области.
На место прибыли 6 спасателей из Луганской области. Они установили, что горит крыша жилого дома на площади 2 кв. м и дрова на площади 10 кв. м.
Пожар в 19:23 ликвидировали. Пострадавших нет. Причину устанавливают специалисты.
Читайте также: Синегубов об обстрелах Харьковщины: один пострадавший, масштабные пожары
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: горел, Луганщина, пожары, спасатели, тушили, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине горели крыша дома и дрова: пожар тушили спасатели с Луганщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июля в 18:32 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Огурцовка Купянского района, рассказали в ГУ ГСЧС в Луганской области.".