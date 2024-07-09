На Харьковщине горели крыша дома и дрова: пожар тушили спасатели с Луганщины

8 июля в 18:32 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Огурцовка Купянского района, рассказали в ГУ ГСЧС в Луганской области.

На место прибыли 6 спасателей из Луганской области. Они установили, что горит крыша жилого дома на площади 2 кв. м и дрова на площади 10 кв. м.

Пожар в 19:23 ликвидировали. Пострадавших нет. Причину устанавливают специалисты.