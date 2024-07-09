Синегубов об обстрелах Харьковщины: один пострадавший, масштабные пожары
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал утром 9 июля об ударах, которые россияне нанесли по Харьковской области в течение дня 8 июля, информации о каких-либо ночных инцидентах нет.
По данным Синегубова, за сутки в регионе — один раненый. Это мужчина, который пострадал неподалеку от села Липцы от удара вражеского дрона.
Также в регионе возникли масштабные пожары: в районе Боровой горела трава на площади 5000 квадратных метров; в районе села Куриловка Купянской громады — поле пшеницы на площади 12 га.
«11:45, Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате артобстрела повреждены двухэтажный многоквартирный жилой дом, частные хозяйственные постройки и энергосети», — дополнил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, пожары, пострадавшие, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 08:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал утром 9 июля об ударах, которые россияне нанесли по Харьковской области в течение дня 8 июля, информации о каких-либо ночных инцидентах нет".