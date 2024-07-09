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Синегубов об обстрелах Харьковщины: один пострадавший, масштабные пожары

Происшествия 08:20   09.07.2024
Оксана Горун
Синегубов об обстрелах Харьковщины: один пострадавший, масштабные пожары

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал утром 9 июля об ударах, которые россияне нанесли по Харьковской области в течение дня 8 июля, информации о каких-либо ночных инцидентах нет.

По данным Синегубова, за сутки в регионе — один раненый. Это мужчина, который пострадал неподалеку от села Липцы от удара вражеского дрона.

Также в регионе возникли масштабные пожары: в районе Боровой горела трава на площади 5000 квадратных метров; в районе села Куриловка Купянской громады — поле пшеницы на площади 12 га.

«11:45, Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате артобстрела повреждены двухэтажный многоквартирный жилой дом, частные хозяйственные постройки и энергосети», — дополнил Синегубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 08:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал утром 9 июля об ударах, которые россияне нанесли по Харьковской области в течение дня 8 июля, информации о каких-либо ночных инцидентах нет".