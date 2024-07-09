Синєгубов про обстріли Харківщини: один постраждалий, масштабні пожежі
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував вранці 9 липня про удари, яких росіяни завдали по Харківській області протягом дня 8 липня, інформації про якісь нічні інциденти немає.
За даними Синєгубова, за добу в регіоні один поранений. Це чоловік, який постраждав неподалік села Липці від удару ворожого дрону.
Також у регіоні виникли масштабні пожежі: у районі Борової горіла трава на площі 5000 квадратних метрів; у районі села Курилівка Куп’янської громади – поле пшениці на площі 12 га.
“11:45, Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок артобстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, приватні господарчі споруди та енергомережі”, – доповнив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 08:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував вранці 9 липня про удари, яких росіяни завдали по Харківській області протягом дня 8 липня, інформації про якісь нічні інциденти немає".