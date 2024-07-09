Синєгубов про обстріли Харківщини: один постраждалий, масштабні пожежі

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував вранці 9 липня про удари, яких росіяни завдали по Харківській області протягом дня 8 липня, інформації про якісь нічні інциденти немає.

За даними Синєгубова, за добу в регіоні один поранений. Це чоловік, який постраждав неподалік села Липці від удару ворожого дрону.

Також у регіоні виникли масштабні пожежі: у районі Борової горіла трава на площі 5000 квадратних метрів; у районі села Курилівка Куп’янської громади – поле пшениці на площі 12 га.

“11:45, Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок артобстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, приватні господарчі споруди та енергомережі”, – доповнив Синєгубов.