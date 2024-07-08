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Генштаб ЗСУ розповів, де сьогодні на Харківщині атакували росіяни

Події 23:19   08.07.2024
Оксана Якушко
Генштаб ЗСУ розповів, де сьогодні на Харківщині атакували росіяни

На Харківському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції наших підрозділів біля Сотницького Козачка, Вовчанська, Тихого, Стариці та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом доби росіяни втратили 160 осіб вбитими та пораненими і 55 одиниць озброєння та військової техніки: знищений танк, знешкоджені п’ять артсистем та чотири бойових броньованих машини.

П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Бої точилися біля Стельмахівки і Берестового, де чотири атаки наші воїни відбили. Ще один бій триває біля Петропавлівки.

Читайте також: П’ять разів намагався штурмувати противник на півночі Харківщини – ГШ на 16:00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 23:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції наших підрозділів біля Сотницького Козачка, Вовчанська, Тихого, Стариці та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ.".