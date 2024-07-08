П’ять разів намагався штурмувати противник на півночі Харківщини – ГШ на 16:00

П’ять ворожих штурмів відбили у районах Глибокого, Вовчанська, Тихого та Стариці на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Окрім цього, зі сторони Бєлгорода загарбники уразили керованою авіабомбою Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку супротивник двічі безуспішно штурмував українські позиції біля Стельмахівки. Ще один бій триває неподалік Берестового. Ситуація контрольована.