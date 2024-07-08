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П’ять разів намагався штурмувати противник на півночі Харківщини – ГШ на 16:00

Події 17:23   08.07.2024
Олена Нагорна
П’ять разів намагався штурмувати противник на півночі Харківщини – ГШ на 16:00

П’ять ворожих штурмів відбили у районах Глибокого, Вовчанська, Тихого та Стариці на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Окрім цього, зі сторони Бєлгорода загарбники уразили керованою авіабомбою Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку супротивник двічі безуспішно штурмував українські позиції біля Стельмахівки. Ще один бій триває неподалік Берестового. Ситуація контрольована.

Читайте також: Як на Куп’янщині нищать техніку РФ з повітря, показали в ЗСУ (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 17:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять ворожих штурмів відбили у районах Глибокого, Вовчанська, Тихого та Стариці на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".