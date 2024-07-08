П’ять разів намагався штурмувати противник на півночі Харківщини – ГШ на 16:00
П’ять ворожих штурмів відбили у районах Глибокого, Вовчанська, Тихого та Стариці на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Окрім цього, зі сторони Бєлгорода загарбники уразили керованою авіабомбою Вовчанські Хутори.
На Куп’янському напрямку супротивник двічі безуспішно штурмував українські позиції біля Стельмахівки. Ще один бій триває неподалік Берестового. Ситуація контрольована.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 17:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять ворожих штурмів відбили у районах Глибокого, Вовчанська, Тихого та Стариці на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".